Actualidad
¡Alerta por oleajes anómalos!: Marina de Guerra reporta fenómeno marítimo para los próximos días

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú alertó la ocurrencia de oleajes anómalos en el litoral, intermitencias a nivel moderado, hasta el miércoles 17 de febrero.

15/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 15/02/2026

¡Atención! La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), informó nuevamente la ocurrencia de oleajes anómalos de ligera con posibilidad de moderada intensidad en el litoral peruano

Según el Aviso Especial N.º 04-26 de la DHN (actualizado), este fenómeno estará presente hasta el 17 de febrero. En tal sentido, te mencionamos su pronóstico en la siguiente nota para que tomes las precauciones del caso.

Detalles del nuevo oleaje en el mar peruano

De acuerdo con las estimaciones de la DHN, en el litoral norte (zona de tumbes a Salaverry), se registrarán oleajes de tipo ligero desde el noroeste y oeste, con intermitencias de oleaje moderado.

Mismo pronóstico también se espera para el litoral centro (Zona al sur de Salaverry hasta San Juan de Marcona). Con referente al litoral sur (zona al sur de San Juan de Marcona hasta Tacna), se estima la permanencia de oleaje ligero desde el suroeste.

Es importante recordar que, según lo estimado por la Dirección de Hidrografía y Navegación, los oleajes anómalos podrían afectar principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas en las zonas mencionadas. 

Recomendaciones ante aviso de oleaje anómalo 

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhorta a las autoridades regionales y locales a orientar a su población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse a este fenómeno para prevenir accidentes y/o daños personales y materiales.

Además, recomienda suspender las actividades portuarias y de pesca, así como, asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme, evitar actividades deportivas y recreativas durante el período de oleaje y los campamentos cerca de las zonas de playa.

El INDECI, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), comunicó que seguirá monitoreando los departamentos del litoral peruano en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN, con la finalidad de brindar información a las autoridades y población en general sobre los eventos que se presenten.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es importante que las autoridades asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus vecinos y población en general. 

