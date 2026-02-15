¡Atención! INEI reportó un aumento de 1.5% de población ocupada en el Perú en 2025

15/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Crece el mercado laboral en el Perú. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reportó un incremento de 1.5% de la población ocupada a nivel nacional en el 2025, con 17 millones 575,200 personas, en comparación al año 2024.

Cifras arrojada por nuevo informe técnico del INEI

La diferencia con el año anterior es de exactamente 252,200 trabajadores que se han incorporado a la fuerza laboral ocupada a lo largo del año pasado. Así lo registró el informe técnico "Perú: Comportamiento de los Indicadores del Mercado Laboral a nivel nacional y en 27 ciudades".

Según el estudio, la población con empleo del área urbana aumentó en 1.9% (267,800). En contraparte, la población ocupada en zonas rurales disminuyó en 0,5% (15,600), en relación al 2024.

En el periodo de análisis, la población ocupada femenina creció en 1,8% (137,700) y los empleados masculinos en 1,2% (114,600).

Durante el año 2025, la población ocupada del país sumó 17 575 200 personas, registrando un aumento de 1,5% en comparación con el año anterior.



Asimismo, este grupo creció en las empresas de 11 a 50 trabajadores en un 9,0% (113,800), seguida de la población que trabaja en establecimientos de 51 y más trabajadores en 2,9% (99,400) y en la población que se utiliza en empresas de 1 a 10 trabajadores en un 0,3% (39,000).

Si nos referimos a regiones, la población ocupada aumentó en 23 ciudades del Perú, entre las que destacaron Puerto Maldonado y Pucallpa con 7,3%, seguidas de Moquegua y Arequipa, con 5,7% cada una y Huancavelica con 5,1%.

Los mayores ingresos mensuales provenientes del trabajo se registraron en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, seguidos de Moquegua, Chachapoyas y Arequipa.

Sobre tasas de desempleo en 2025

En tanto, la tasa de desempleo se ubicó en 4.9%, afectando mayormente a jóvenes menores de 25 años y entre los que tienen educación universitaria.

Esta condición afectó más a las mujeres (5,7%) que a los hombres (4,2%). En cuanto a la edad, influyó negativamente en las personas menores de 25 años (10,7%) y entre los que tienen educación universitaria (6,3%).

Las ciudades con mayores tasas de desempleo fueron Cajamarca y Huancavelica con 9,4% y Cerro de Pasco. En cambio, los menores tasas se dieron en Trujillo, Tarapoto e Iquitos.

En el 2025, las ciudades que presentaron una cifra de empleo informal superior al 70% fueron Juliaca, Pucallpa, Ayacucho y Tumbes. Las menores tasas registradas estuvieron en Ica, Lima Metropolitana, Provincia Constitucional del Callao y Moquegua.

