Renovación Popular responde a Keiko Fujimori por respaldar permanencia de Jerí: "Han creado el Fuji-Jerismo"

15/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

La decisión de Keiko Fujimori de confirmar que Fuerza Popular no respaldará las mociones de censura contra el presidente José Jerí generó una inmediata respuesta de Renovación Popular.

A través de un comunicado oficial difundido y firmado por el Comité Ejecutivo Nacional del partido, este acusó a la bancada fujimorista de "avalar" la continuidad del Gobierno y de haber creado lo que denominaron el "Fuji-Jerismo".

"Consideramos que es justo y necesario que Fuerza Popular se haga cargo de sus votos, ya que ellos han creado el Fuji-Jerismo y es evidente que este Gobierno es el de Fuerza Popular", señala el documento.

Respaldarán la censura

El pronunciamiento incluyó cinco ejes en respuesta a lo señalado por la candidata presidencial. Renovación Popular recordó que, así como pidieron la salida de Dina Boluarte, ahora exigen la censura de Jerí por la falta de capacidad, a su criterio, para enfrentar el problema de la delincuencia.

Del mismo modo, reafirmaron su postura "pro vida, pro familia y pro libertad", y rechazaron que un presidente use su poder para "aprovecharse de mujeres a cambio de cargos públicos". Subrayaron la necesidad de combatir la desigualdad salarial y de oportunidades para las mujeres, especialmente madres.

Por otro lado, acusaron directamente a Fuerza Popular de sostener al actual Gobierno e impedir que el proceso de destitución de Jerí avance con mayor rapidez. Y finalmente, ratificaron que sus congresistas respaldarán la censura y la elección de una nueva autoridad "a la altura del cargo".

Pronunciamiento de Renovación Popular.

La reacción de Norma Yarrow

La congresista Norma Yarrow también se pronunció en redes sociales, criticando a los 73 parlamentarios que, según dijo, "llevaron al país al caos" por "intereses personales" y una cuarta postulación de la líder fujimorista.

"La política no es un negocio. El Perú no se negocia, se respeta", escribió en X.

Yarrow ofreció disculpas si sus palabras fueron interpretadas como maltrato hacia las mujeres, pero insistió en que la bancada de Fuerza Popular "debe pedir perdón al país" por su actuación.

Respuesta de Norma Yarrow.

El cruce entre Fuerza Popular y Renovación Popular refleja la fractura en la oposición frente al Gobierno de Jerí. Mientras Keiko Fujimori busca proyectar estabilidad institucional en medio de la campaña electoral, Renovación Popular apuesta por la confrontación directa y acusa al fujimorismo de sostener al Ejecutivo pese a las controversias que arrastra.

La respuesta de Yarrow añade un matiz más personal y emocional, reforzando la narrativa de que la decisión de Fuerza Popular respondería, según ella, a cálculos políticos antes que al interés nacional.