Policial
Dos intervenidos

PNP interviene a miembros de 'La Mafia de los Dólares' con más de 2 millones de soles

La Policía Nacional realizó la incautación de más de 2 millones de soles a miembros de 'La Mafia de los Dólares' quienes serían investigados por el presunto delito de lavado de activos tras ser intervenidos en Puno.

PNP captura a miembros de 'La Mafia de los Dólares'
PNP captura a miembros de 'La Mafia de los Dólares' (PNP)

15/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial / Actualizado al 15/02/2026

La Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló la banda criminal 'La Mafia de los Dólares' , mientras estos transportaban una elevada cantidad de dinero en un camioneta. La intervención se realizó en el peaje de Santa Lucía, provincia de Lampa, en el departamento de Puno.

Incautan más de 2 millones de soles

Dos sujetos fueron intervenidos por el presunto delito de lavado de activos en la modalidad de transporte y traslado de dinero durante un operativo policial nocturno en Puno.

Los agentes policiales realizaron la intervención del vehículo y, mediante un control vehicular, se inspeccionó la camioneta en el peaje de Santa Lucía. 

Al interior de la maletera se hallaron tres bolsas con dinero en efectivo en moneda extranjera y nacional, cuyo monto ascendía a más de 640 mil dólares  americanos, lo que es equivalente a más de 2,146,000 de soles. Adicionalmente se encontró un voucher de retiro bancario y dos equipos celulares, los cuales serán parte de la investigación policial. 

Debido a la elevada suma de dinero, el dinero, junto con los dos detenidos, a una unidad especializada de la Policía Nacional para continuar con las diligencias.

La investigación también cuenta con la participación del Ministerio Público por la elevada suma de dinero incautada y su relación con el presunto delito de lavado de activos.

Capturan a banda criminal 'Los Babys de Melgar'

Otro caso que cuenta con la participación de la Fiscalía se da con la captura de miembros de la banda criminal 'Los Babys de Melgar'. Producto de la intervención cuatro jóvenes fueron intervenidos después de robar un equipo celular en el jirón Melgar, región Puno.

Los miembros de la banda tenían roles específicos enfocados en la vigilancia, la sustracción de celulares y deshacerse de las pruebas del delito. Los agentes policiales de la PNP de Puno observar el momento exacto en que los delincuentes cometieron el robo.

Los implicados en el crimen son Pedro Reynaldo Quiroga Herrera (33), Jeremías Aldair Olachea Torres (19), Jumi Beltrán Pérez (18) y Gabryla Shakyrá Pilco Ruiz (19). El agraviado del robo fue identificado como César Gerald Núñez Pérez, quien se encuentra hospitalizado en el Hospital Manuel Núñez Butrón de la Ciudad Lacustre.

 

