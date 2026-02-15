PNP interviene a miembros de 'La Mafia de los Dólares' con más de 2 millones de soles

15/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló la banda criminal 'La Mafia de los Dólares' , mientras estos transportaban una elevada cantidad de dinero en un camioneta. La intervención se realizó en el peaje de Santa Lucía, provincia de Lampa, en el departamento de Puno.

Incautan más de 2 millones de soles

Dos sujetos fueron intervenidos por el presunto delito de lavado de activos en la modalidad de transporte y traslado de dinero durante un operativo policial nocturno en Puno.

Los agentes policiales realizaron la intervención del vehículo y, mediante un control vehicular, se inspeccionó la camioneta en el peaje de Santa Lucía.

Al interior de la maletera se hallaron tres bolsas con dinero en efectivo en moneda extranjera y nacional, cuyo monto ascendía a más de 640 mil dólares americanos, lo que es equivalente a más de 2,146,000 de soles. Adicionalmente se encontró un voucher de retiro bancario y dos equipos celulares, los cuales serán parte de la investigación policial.

Debido a la elevada suma de dinero, el dinero, junto con los dos detenidos, a una unidad especializada de la Policía Nacional para continuar con las diligencias.

La investigación también cuenta con la participación del Ministerio Público por la elevada suma de dinero incautada y su relación con el presunto delito de lavado de activos.

🚨 #𝐏𝐮𝐧𝐨 | 𝐈𝐧𝐜𝐚𝐮𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐧𝐞𝐫𝐨 𝐞𝐧 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐜𝐢ó𝐧 𝐩𝐨𝐫 𝐥𝐚𝐯𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 💵👮



La Policía Nacional del Perú, desarticuló la banda criminal denominada "La Mafia de los Dólares", interviniendo a dos presuntos implicados en el... pic.twitter.com/7IvSUudiBj — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) February 14, 2026

Capturan a banda criminal 'Los Babys de Melgar'

Otro caso que cuenta con la participación de la Fiscalía se da con la captura de miembros de la banda criminal 'Los Babys de Melgar'. Producto de la intervención cuatro jóvenes fueron intervenidos después de robar un equipo celular en el jirón Melgar, región Puno.

Los miembros de la banda tenían roles específicos enfocados en la vigilancia, la sustracción de celulares y deshacerse de las pruebas del delito. Los agentes policiales de la PNP de Puno observar el momento exacto en que los delincuentes cometieron el robo.

Los implicados en el crimen son Pedro Reynaldo Quiroga Herrera (33), Jeremías Aldair Olachea Torres (19), Jumi Beltrán Pérez (18) y Gabryla Shakyrá Pilco Ruiz (19). El agraviado del robo fue identificado como César Gerald Núñez Pérez, quien se encuentra hospitalizado en el Hospital Manuel Núñez Butrón de la Ciudad Lacustre.