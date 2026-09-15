Estados Unidos eleva alerta de viaje para Perú por inseguridad, extrema violencia y consumo de sustancias

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Estados Unidos actualizó su alerta de viaje para Perú y mantiene al país en el nivel 2, que recomienda a sus ciudadanos adoptar mayores precauciones debido a diversos riesgos de seguridad. La actualización fue emitida el 4 de septiembre.

El aviso del Departamento de Estado considera como principales amenazas la delincuencia, los disturbios, el terrorismo y los secuestros, por lo que exhorta a los viajeros estadounidenses a mantenerse atentos durante su permanencia en territorio peruano.

Nota del Departamento de Estado (Captura)

Identifican zonas de riesgo

La advertencia también contempla áreas específicas con mayores restricciones de viaje, entre ellas sectores vinculados al VRAEM y zonas fronterizas. En estos lugares, el nivel de riesgo es superior al establecido para el resto del territorio nacional.

El documento recomienda prestar especial atención ante situaciones como robos, secuestros y episodios de violencia, particularmente en determinadas zonas y circunstancias, debido a los riesgos asociados a la inseguridad.

Cusco genera advertencia

Entre las zonas mencionadas en la alerta figura Cusco, aunque el aviso distingue entre áreas de mayor riesgo y los principales destinos turísticos de la región. La recomendación busca que los ciudadanos estadounidenses evalúen las condiciones de seguridad antes y durante sus desplazamientos.

El Departamento de Estado también incorporó advertencias relacionadas con determinadas sustancias consumidas por algunos visitantes, tras reportar casos de ciudadanos estadounidenses que sufrieron graves problemas de salud durante sus viajes.

La actualización no significa que Estados Unidos haya prohibido viajar al Perú en general, sino que aconseja incrementar las medidas de precaución debido a los riesgos identificados.

De esta manera, el Perú permanece bajo una alerta de nivel 2, mientras que determinadas zonas mantienen advertencias más severas. La recomendación estadounidense busca que sus ciudadanos consideren los riesgos de seguridad antes de trasladarse por el territorio nacional, especialmente hacia las áreas señaladas en el aviso.