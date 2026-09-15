Ha*Ash en Arequipa: el dúo se presentará este 6 de marzo de 2027 con todos sus éxitos

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El aclamado dúo mexicano Ha*Ash confirmó su esperado regreso a la Ciudad Blanca para ofrecer una velada repleta de romanticismo, nostalgia y grandes éxitos. Las hermanas Hanna y Ashley se reencontrarán con el público arequipeño el próximo 6 de marzo de 2027 en las instalaciones del Jardín de la Cerveza, tras varios años de ausencia en los escenarios locales.

Reencuentro esperado en Arequipa y detalles de la preventa

El anuncio de este concierto marca un hito especial dentro de la agenda de espectáculos de la región, ya que Arequipa vuelve a figurar como una plaza clave para los grandes tours internacionales. El emblemático recinto del Jardín de la Cerveza albergará la producción completa del dúo, garantizando un ambiente adecuado para albergar a los fanáticos que llegarán desde distintas partes del sur del país.

Para asegurar un lugar en esta presentación, los organizadores informaron que la preventa exclusiva de entradas se llevará a cabo los días viernes 18 y sábado 19 de septiembre a través de la plataforma Teleticket. Durante estas fechas, los usuarios que adquieran sus pases utilizando tarjetas Interbank podrán acceder a un descuento especial de hasta el 15%, facilitando el acceso a las distintas zonas distribuidas dentro del recinto.

La expectativa por el retorno de Hanna y Ashley ha generado un alto interés entre sus seguidores, quienes buscan asegurar sus boletos con anticipación. El público peruano siempre ha ocupado un lugar preponderante en la trayectoria de las artistas mexicanas, por lo que su llegada a la capital de la región Arequipa refuerza el estrecho vínculo afectivo y musical que mantienen con el país desde sus primeros años de carrera.

Cantarán sus más grandes éxitos en Arequipa

Producción renovada, repertorio de éxitos e impacto internacional

El show en Arequipa formará parte de la gira oficial titulada "No Me Hablen de Amor", una propuesta que destaca por un renovado despliegue técnico y audiovisual sin perder la esencia acústica e íntima que caracteriza al grupo. El repertorio de la noche incluirá emblemáticas baladas como "Lo Aprendí de Ti", "Perdón, Perdón", "Te Dejo en Libertad" y "100 Años", canciones que se han convertido en auténticos himnos del pop en español y que han acompañado a varias generaciones.

Además de su paso por suelo peruano, la gira internacional de las cantantes contempla paradas estratégicas en diversos países de la región como Nicaragua, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador, Argentina y Uruguay. Esta extensa travesía confirma el excelente momento profesional por el que atraviesan las intérpretes, reafirmando su capacidad de convocatoria masiva a lo largo y ancho del continente americano.

En ese sentido, Arequipa se prepara para vivir una noche de amor, desamor, nostalgia y grandes canciones de la mano de Ha*Ash, el próximo 6 de marzo de 2027 en el Jardín de la Cerveza. Este espectáculo promete ser una cita inolvidable para miles de seguidores que aguardaban el retorno de una de las agrupaciones de pop latino más influyentes de la última década.