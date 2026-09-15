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Caso Jenss Lara

Padre de uno de los detenidos por el cuádruple crimen en Trujillo: "Ese día mi hijo estaba en casa"

Miguel Ángel Bocanegra, padre de Ángel Fabrizio, alias 'Folo' de 19 años, detenido por presuntamente haber estado implicado en el secuestro a Jenss Lara y un cuádruple crimen en Trujillo.

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 15/09/2026

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En diálogo con Exitosa, Miguel Ángel Bocanegra, padre de Ángel Fabrizio, alias 'Folo' de 19 años, detenido por presuntamente haber estado implicado en el secuestro a Jenss Lara y un cuádruple crimen en Trujillo, manifestó que el día que ocurrieron los hechos su hijo estaba durmiendo en su domicilio. 

Y que en caso las autoridades presenten pruebas de que su primogénito ha sido el autor saldrá a pedir disculpas. Además, aclaró que su hijo no tenía celular al ser intervenido, tal y como dicen las autoridades.

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