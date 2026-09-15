Trujillo: prorrogan declaratoria de emergencia del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación en La Libertad

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ) prorrogó por 90 días la declaratoria de emergencia del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación en La Libertad para reforzar las acciones de deshacinamiento y seguridad.

Prorrogan estado de emergencia en centro de Trujillo

A través de una Resolución de Dirección Ejecutiva N° 000241-2026 PRONACE, se implantó una declaratoria de emergencia en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Trujillo, en La Libertad, debido a los insistentes problemas de hacinamiento y seguridad que representan un riesgo para los adolescentes internados y el personal de la institución.

"Prorrogar por el plazo de noventa (90) días calendario, la declaratoria de emergencia del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Trujillo - La Libertad, establecida mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 000174-2026-PRONACEJ/DE, por razones de hacinamiento y seguridad, con eficacia a partir del 15 de setiembre de 2026", detalla el documento.

Dicha medida tiene eficacia a partir del 15 de setiembre de 2026 y fue adoptada luego de los informes emitidos por la dirección del centro juvenil.

De acuerdo con el informe elaborado por el director del establecimiento el pasado 3 de setiembre, persiste el riesgo inminente de vulneración de la integridad de los adolescentes y trabajadores, motivo por el cual solicitó ampliar la emergencia por un periodo adicional de 90 días.

¿Por qué se amplió la emergencia?

La primera declaratoria de emergencia del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Trujillo fue establecida el 16 de junio, también por razones asociadas al hacinamiento y la seguridad.

Sin embargo, tras evaluar la situación actual, la Unidad de Gestión de Medida Socioeducativa de Internación concluyó que todavía existen condiciones que requieren mantener las medidas extraordinarias.

Durante este periodo continuarán las acciones de prevención, seguridad y deshacinamiento, en coordinación con el Plan de Deshacinamiento.

Buscan mejorar condiciones del centro juvenil

La entidad también plantea fortalecer progresivamente la capacidad operativa, infraestructura, seguridad y tratamiento socioeducativo del establecimiento, con el objetivo de reducir los factores de riesgo y alcanzar condiciones adecuadas y sostenibles de funcionamiento.

El PRONACEJ recordó que su función está orientada a fortalecer la reinserción social de adolescentes en conflicto con la ley penal, mediante programas de prevención, tratamiento y ejecución de medidas socioeducativas.

Finalmente, la normativa que establece la extensión de la declaratoria de emergencia debe desarrollarse bajo condiciones que respeten los derechos humanos, la dignidad y las necesidades particulares de los adolescentes del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación en Trujillo.