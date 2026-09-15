Dos noches inolvidables: Romeo Santos y Prince Royce conquistaron el Estadio Nacional a ritmo de bachata

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La bachata volvió a apoderarse de Lima y lo hizo por todo lo alto durante dos jornadas consecutivas de pura música y romanticismo. Romeo Santos y Prince Royce hicieron vibrar el Estadio Nacional con un espectáculo multitudinario que confirmó por qué ambos artistas se mantienen entre los nombres más taquilleros y queridos de la industria latina.

Repertorio de éxitos en el Estadio Nacional y una conexión única con el público peruano

El denominado "Rey de la Bachata" y el "Príncipe de la Bachata" llegaron al recinto como parte de su gira conjunta "Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026", desatando la euforia de miles de fanáticos que agotaron las localidades para presenciar un despliegue musical sin precedentes.

Desde los primeros acordes de la noche, la multitud respondió cantando a una sola voz cada uno de los grandes temas que marcaron la carrera de ambas estrellas. Éxitos consagrados como "Propuesta Indecente", "Eres Mía", "Imitadora", "Darte un Beso", "Corazón Sin Cara" y "Las Cosas Pequeñas" resonaron con fuerza, convirtiéndose en el hilo conductor de un show que combinó la nostalgia de los clásicos con la energía de las nuevas composiciones.

El dúo sorprendió en el Estadio Nacional.

Romeo Santos demostró una vez más la profunda cercanía que mantiene con el público local, recordando su histórico paso por el país en 2023 cuando logró llenar cuatro veces consecutivas el Estadio Nacional. En esta oportunidad, al sumar el talento de Prince Royce en el escenario, ambos intérpretes consolidaron una alianza de estilos que reafirma el impacto de la bachata en la cultura popular y el arraigo que tiene entre los oyentes peruanos.

Presentación del nuevo álbum colaborativo y vigencia del género

Uno de los momentos más esperados de la velada fue la interpretación de los temas que forman parte de Better Late Than Never, el proyecto discográfico que unió formalmente a ambos artistas. La presentación en vivo de canciones como "Dardos" fue recibida con ovaciones por parte de los asistentes, quienes celebraron la junta de las dos figuras más influyentes de la bachata contemporánea en un mismo escenario.

Los artistas ofrecieron un espectáculo sin igual

Durante las dos fechas del espectáculo, las tribunas y la cancha del recóndito recinto lucieron completamente llenas de parejas, grupos de amigos y fanáticos de distintas generaciones. Todos se unieron en un gigantesco coro que dio cuenta de la vigencia del género musical y del enorme arrastre que mantienen ambos referentes de la música tropical a nivel internacional.

En ese sentido, el Estadio Nacional reafirmó su condición de escenario principal para los espectáculos de gran magnitud en el país, siendo el marco perfecto para dos noches históricas donde Romeo Santos y Prince Royce demostraron su liderazgo absoluto en la bachata.