Línea 1 del Metro de Lima reporta demoras en diversas estaciones hoy, martes 15 de septiembre

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Línea 1 del Metro de Lima informó este martes 15 de septiembre que se están registrando demoras en el servicio, situación que podría generar inconvenientes a los pasajeros que utilizan este sistema de transporte para desplazarse por distintos puntos de la capital.

A través de un comunicado oficial difundido durante la jornada, la empresa operadora señaló que viene realizando acciones para solucionar el problema y normalizar el servicio en el más breve plazo.

Sin embargo, hasta el momento, el aviso no precisa cuál es la causa específica que habría generado los retrasos ni establece un tiempo determinado para que la circulación vuelva a operar con sus frecuencias habituales.

La situación ocurre en una jornada en la que miles de pasajeros utilizan la Línea 1 para trasladarse entre los distritos conectados por este sistema ferroviario, por lo que las demoras podrían repercutir en los tiempos de viaje de los usuarios.

Línea 1 pide comprensión a pasajeros

En el comunicado dirigido a los pasajeros, la Línea 1 reconoció las molestias que la situación viene ocasionando y pidió comprensión mientras se desarrollan las acciones destinadas a recuperar la normalidad del servicio.

"Se están presentando demoras en el servicio. Estamos trabajando para normalizar la situación en el más breve plazo", señaló la empresa en su pronunciamiento oficial.

Asimismo, la concesionaria expresó sus disculpas a los usuarios afectados por los retrasos registrados durante el servicio de este martes.

"Lamentamos las molestias ocasionadas, muchas gracias por su comprensión", agregó la Línea 1 en el comunicado publicado con fecha Lima, 15 de septiembre de 2026.

Comunicado Línea 1

Se recomienda tomar previsiones

Ante las demoras, los pasajeros que tengan previsto utilizar la Línea 1 durante las próximas horas deberán tomar sus previsiones y considerar posibles variaciones en sus tiempos habituales de traslado.

El sistema ferroviario conecta importantes zonas de Lima y constituye una de las principales alternativas de transporte para miles de ciudadanos, especialmente durante las horas de mayor demanda.

Por ello, cualquier retraso puede generar cambios en la duración de los viajes y afectar la planificación de quienes necesitan llegar puntualmente a sus centros de trabajo, estudios u otros destinos.

Hasta el momento, el comunicado oficial no detalla las estaciones que presentarían mayores demoras ni informa sobre una eventual suspensión parcial del servicio. La empresa únicamente indicó que se encuentra trabajando para solucionar la situación.

La Línea 1 del Metro de Lima presenta demoras este martes 15 de septiembre, por lo que los pasajeros deberán considerar tiempo adicional para sus desplazamientos mientras la empresa trabaja en la normalización del servicio. Se espera que cualquier actualización sobre la situación sea comunicada oficialmente a los usuarios.