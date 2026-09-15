Ministerio de Economía transfiere S/29,6 millones a INDECI para enfrentar desastres naturales

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó una transferencia de S/29 millones 608.671 para financiar intervenciones destinadas a reducir los efectos de desastres naturales y fortalecer la capacidad de respuesta en distintas zonas del país.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 190-2026-EF, publicado este 15 de septiembre en el diario El Peruano, y utiliza recursos asignados al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).

Decreto Supremo N.° 190-2026-EF (Captura - El Peruano)

Beneficiarios ejecutarán acciones

Los recursos serán transferidos a 45 gobiernos locales y al Gobierno Regional de Huánuco, con el propósito de financiar un total de 79 intervenciones priorizadas por la Comisión Multisectorial del Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (Fondes).

Del total de acciones contempladas, 67 corresponden a actividades de mitigación, mientras que las 12 restantes están relacionadas con la capacidad de respuesta y rehabilitación frente a situaciones ocasionadas por fenómenos naturales o eventos inducidos por la acción humana.

La distribución presupuestaria establece que S/697.581 serán destinados al Gobierno Regional de Huánuco, mientras que S/28 millones 911.090 corresponderán a los gobiernos locales incluidos en la transferencia.

Recursos tienen uso específico

La transferencia forma parte de los recursos previstos para mitigación, capacidad de respuesta, rehabilitación y reconstrucción ante la ocurrencia de fenómenos naturales. Para 2026, Indeci cuenta con una asignación de hasta S/359 millones 257.869 para financiar este tipo de intervenciones priorizadas.

Según la norma, las autoridades de las entidades beneficiarias deberán aprobar la desagregación de los recursos transferidos dentro de un plazo de cinco días calendario desde la entrada en vigencia del decreto.

Asimismo, los fondos deberán utilizarse exclusivamente para los fines establecidos en la transferencia. Las entidades no podrán destinarlos a objetivos distintos, bajo responsabilidad de los funcionarios correspondientes.

Con esta medida, el Ejecutivo busca reforzar la preparación y capacidad de respuesta ante desastres naturales, mediante recursos dirigidos a intervenciones previamente priorizadas. La transferencia permitirá que gobiernos locales y el Gobierno Regional de Huánuco ejecuten las 79 acciones contempladas para reducir riesgos y atender eventuales emergencias.