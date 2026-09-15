Corte de AGUA el 16 de septiembre en distritos de Lima: zonas y horarios, según Sedapal

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 15/09/2026
Nuevo corte de agua programado. Sedapal anunció qué distritos de Lima se verán afectados con la interrupción temporal del servicio el miércoles 16 de septiembre, así como los horarios en que se ejecutará la medida.
Corte de agua en Lima: ¿Cuál es el motivo, según Sedapal?
Este miércoles 16 de septiembre, diversos sectores de Lima Metropolitana tendrán una interrupción programada del servicio de agua potable debido a trabajos de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura.
En ese marco, Sedapal insta a sus usuarios a tomar previsiones con anticipación para reducir el impacto del corte de agua que, como destaca en su comunicado, no será en un distrito en su totalidad, sino en urbanizaciones, manzanas, calles y asentamientos humanos en específico así como en horarios diferenciados dependiendo del tipo de intervención.
¿Qué distritos tendrán corte de agua?
Para identificar a tiempo los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de Lima por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en la capital, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zonas que se verán afectadas el miércoles:
Surquillo
- Motivo: Limpieza y desinfección de reservorio
- Áreas afectadas: Conjunto Habitacional Dammert Muelle
- Sectores: Sector 38
- Horario: 5:00 a. m. - 9:00 p. m.
La Molina
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Áreas afectadas: Urb. Rinconada de Ate / Cuadrante: Urb. Quebrada de la Rinconada, Calle El Herraje
- Sectores: Sector 194
- Horario: 8:00 a. m. - 8:00 p. m.
Pachacámac
- Motivo: Limpieza y desinfección de Reservorio
- Áreas afectadas:
Sector 444 Manchay: C.P.R. La Pradera, C.P.R. Huertos de Manchay Sector Santa Rosa, Asoc. de Viv. Sector El Balcón Huertos de Manchay, C.P.R. Huertos de Manchay Sector B, C.P.R. Huertos de Manchay Sector C
Sector 431 Manchay: Asoc. de la U.P.I.S. Vista Alegre de Manchay, Asoc. C.P.R. La Unión de Manchay Alto, C.P.R. Huertos de Manchay Sector A Los Eucaliptos, C.P.R. Huertos de Manchay Sector F, C.P.R. Huertos de Manchay Sector R Los Álamos, C.P.R. Huertos de Manchay Parcela 1 Sector R, A.H. San Cristóbal
Sector 446 Manchay: Asociación Los Ficus
- Sectores: Sectores 444, 431, 446
- Horario: 8:00 a. m. - 8:00 p. m.
Santa Anita
- Motivo: Empalme de tubería
- Áreas afectadas: Coop. Universal 1ra etapa / A.H. Los Jardines
- Sectores: Sector 171
- Horario: 9:00 a. m. - 8:00 p. m.
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Áreas afectadas: Asoc. Las Praderas de Santa Anita I, II y III etapa / A.H. Asoc. de Vivienda La Encalada y Salinas / Hab. Asoc. Los Alpes
- Sectores: Sector 172
- Horario: 1:00 p. m. - 11:50 p. m.
San Juan de Lurigancho
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Áreas afectadas: Agru. Arenal Alto / Coop. La Sagrada Familia / A.H. Arenal de Canto Grande Juan Pablo II etapa 1 / A.H. Daniel A. Carrión / A.H. Arenal Alto Canto Grande / A.H. Señor de Los Milagros II / APV El Porvenir / APV Israel / A.H. Liberación / AF Perú Posible / AF Las Casuarinas de Jicamarca / AF Nvo Mundo / A.H. Corazón de Jesús.
- Sectores: Sector 412
- Horario: 10:00 a. m. - 11:55 p. m.
Independencia
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Áreas afectadas: A.H. 31 de Diciembre / A.H. Hermanos Ayar / A.H. 5 de Marzo / A.H. 1ro de Mayo III etapa / A.H. Cahuide Ampliación / P.I. 18 de Marzo
- Sectores: Sector 337
- Horario: 12:00 m. - 8:00 p. m.
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Áreas afectadas: A.H. Hermanos Ayar / Cuadrante: A.H. Cerro Calavera, A.H. Virgen del Carmen I, P.I. 18 de Marzo, U. Pop. Tahuantinsuyo, U. Pop. Túpac Amaru, A.H. La Paz.
- Sectores: Sector 336
- Horario: 12:00 m. - 8:00 p. m.
Ante el anuncio del corte de agua para el 16 de septiembre, se aconseja tomar medidas preventivas y revisar el cronograma de Sedapal con anticipación para saber en qué distritos de Lima se efectuará la medida.