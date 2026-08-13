Fenómeno El Niño se fortalece con una probabilidad mayor del 90% de tener impacto durante los próximos meses

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El fenómeno El Niño continúa fortaleciéndose y existe una probabilidad superior al 90% de que se registre un evento muy fuerte durante el otoño e invierno del hemisferio norte, según una advertencia de la NOAA.

Reporte anuncia que El Niño se fortalece

De acuerdo lo registrado por el National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), el fenómeno de El Niño continúa fortaleciéndose y registra señales cada vez más marcadas, tanto en el océano como en la atmósfera con una probabilidad superior al 90%.

Durante el último mes, las anomalías de la temperatura de la superficie del mar, evidenciaron una intensificación del calentamiento asociado al evento climático.

Según los indicadores registrados durante julio, el índice de El Niño alcanzó números importantes. Teniendo en cuenta ello, estas cifras representaron uno de los mayores incrementos de temperatura, reflejando el avance de las condiciones cálidas.

El Niño is strengthening, with a greater than 90% chance of a very strong event during the Northern Hemisphere fall and winter 2026-27. An #ElNino Advisory remains in effect. #ENSO https://t.co/5zlzaZ0D9Z pic.twitter.com/fgmhkiE3Gf — NWS Climate Prediction Center (@NWSCPC) August 13, 2026

A la par, la atmósfera presentó cambios consistentes con el fortalecimiento del fenómeno. Algunos de ellos fueron las anomalías en los vientos del oeste en niveles bajos y del este en niveles altos. Asimismo, estos mismos se extendieron desde el Pacífico ecuatorial occidental hasta el centro y este de la región.

Siguiendo esa línea, las precipitaciones se intensificaron desde el Pacífico central hacia el oriental, mientras que disminuyeron sobre Indonesia. En conjunto, estos indicadores muestran un mayor vínculo entre las condiciones oceánicas y atmosféricas, confirmando el fortalecimiento El Niño.

¿Para cuándo esta previsto el impacto de este fenómeno?

Las proyecciones del Centro de Predicción Climática (CPC), apuntan a que el fenómeno continuará intensificándose hasta finales de 2026.

Teniendo en cuenta ello, para el periodo comprendido entre octubre y diciembre de este año, existe un 69% de probabilidad de que se registre un evento histórico, con una intensidad superior a la de los episodios de El Niño observados desde 1950.

De concretarse este escenario, aumentarían las probabilidades de experimentar impactos característicos de El Niño, aunque estos no están garantizados. Por ahora, los indicadores oceánicos y atmosféricos coinciden en una tendencia clara, El Niño está fortaleciéndose y podría alcanzar una intensidad excepcional hacia finales del año.

Finalmente, el impacto en el fortalecimiento del fenómeno El Niño presenta una probabilidad superior al 90%. Según el reporte de la NOAA, este fenómeno se presentaría durante el otoño y el invierno del hemisferio norte, en los próximos meses, con efectos en el territorio nacional que podrían causar grandes afectaciones si no se realizan los trabajos preventivos.