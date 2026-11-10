Jensen Huang, CEO de Nvidia, admite infidelidad con empresaria china sospechosa de espionaje y desata polémica global

10/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Jensen Huang, CEO de Nvidia, quedó envuelto en una polémica internacional tras conocerse su presunto vínculo con Alice Huang, una empresaria china sospechosa de trabajar para el gobierno de Beijing y filtrar información a sus autoridades. El caso abrió una investigación interna en la compañía y despertó preocupación en Estados Unidos por posibles riesgos para su seguridad nacional.

La controversia tomó mayor relevancia luego de que el presidente Donald Trump se pronunciara sobre la situación. El mandatario aseguró que el empresario desconocía las presuntas actividades de espionaje de Alice Huang y sostuvo que Jensen Huang le había manifestado no tener idea de que la mujer pudiera trabajar para China. Además, expresó su respaldo al ejecutivo de Nvidia.

Nvidia abre investigación interna tras polémica

En paralelo, Jensen Huang reconoció ante sus trabajadores que había sido infiel a su esposa y ofreció disculpas por las consecuencias de sus acciones. En una carta interna, admitió que había lastimado a su familia y expresó su arrepentimiento. Sin embargo, la polémica no se limita a su vida personal, pues también involucra posibles riesgos para la compañía.

Ante la difusión de los reportes, el directorio de Nvidia anunció la conformación de un comité integrado por directores independientes para investigar el asunto. La empresa explicó que tomó esta decisión luego de conocerse los informes sobre el presunto interés de agencias de inteligencia extranjeras en su fundador y director ejecutivo.

La preocupación también alcanza a la seguridad económica estadounidense, debido al papel estratégico que desempeña Nvidia en el desarrollo de inteligencia artificial. No obstante, la compañía aclaró que, hasta el momento, no tiene motivos para creer que se haya comprometido información confidencial o relacionada con la seguridad nacional.

¿Quién es Alice Huang y por qué es investigada por EE.UU.?

En el centro de la investigación aparece Alice Huang, también conocida como Huang Le, una empresaria china sin parentesco con el ejecutivo de Nvidia. Anteriormente, se desempeñó como directiva de Megaspeed International, una compañía de Singapur dedicada a los centros de datos y la computación en la nube, que se convirtió en una importante compradora de procesadores avanzados de la tecnológica.

La empresa también estuvo bajo la lupa de autoridades estadounidenses y singapurenses por sospechas de que sus semiconductores podían ser trasladados clandestinamente a China. Asimismo, fotografías y videos de eventos tecnológicos realizados en 2024 y 2025 muestran a Jensen Huang compartiendo reuniones con Alice, incluso durante una cena en Taipéi, donde ambos fueron captados en actitud cercana.

Según The New York Times, las agencias de inteligencia estadounidenses monitorearon a la empresaria durante al menos un año ante la sospecha de que podía utilizar sus relaciones personales y profesionales para obtener información sobre la estrategia comercial de Nvidia y las gestiones de su CEO en Washington.

Las posibles consecuencias también preocupan a los inversionistas. El analista tecnológico Dan Ives advirtió que el caso podría generar nuevas investigaciones en el Congreso estadounidense y aumentar la incertidumbre sobre las acciones de Nvidia. La situación resulta especialmente delicada porque sus procesadores ocupan un lugar central en la competencia tecnológica entre Washington y Beijing.