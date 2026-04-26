Senamhi advierte lluvias intensas en la selva para las próximas horas: Estas son las regiones en alerta

26/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de lluvias de hasta moderada intensidad en 11 regiones de la selva peruana para el inicio de la última semana de abril. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota para que puedas tomar las precauciones del caso.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con el nuevo aviso de la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, se esperan las precipitaciones en algunas provincias de las regiones de Amazonas, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali para los días lunes 27 y martes 28 de abril. En ese sentido, mencionamos las provincias donde se prevé que puedan ocurrir este fenómeno climatológico:

Amazonas : Bongará, Bagua y Condorcanqui.

: Bongará, Bagua y Condorcanqui. Ayacucho : Huanta y La Mar.

: Huanta y La Mar. Cusco : La Convención, Paucartambo y Quispicanchi.

: La Convención, Paucartambo y Quispicanchi. Huánuco : Huamalíes, Huánuco, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea y Puerto Inca.

: Huamalíes, Huánuco, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea y Puerto Inca. Junín : Chanchamayo, Jauja, Junín y Satipo.

: Chanchamayo, Jauja, Junín y Satipo. Loreto : Maynas, Alto Amazonas, Loreto, Requena, Ucayali, Datem del Marañón y Putumayo.

: Maynas, Alto Amazonas, Loreto, Requena, Ucayali, Datem del Marañón y Putumayo. Madre de Dios : Tambopata y Manu.

: Tambopata y Manu. Pasco : Oxapampa.

: Oxapampa. Puno : Carabaya y Sandía.

: Carabaya y Sandía. San Martín : Bellavista, Moyobamba, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Picota, Rioja, San Martín y Tocache.

: Bellavista, Moyobamba, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Picota, Rioja, San Martín y Tocache. Ucayali: Atalaya, Coronel Portillo y Padre Abad.

📣 #Aviso #Senamhi #Minam Del 27 al 28 de abril, se espera la presencia de lluvias en la selva.



✅ Esta lluvia estará acompañada de descargas eléctricas y ráfagas de viento.



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En ese sentido, se esperan descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h. Asimismo, para ambos días se prevén acumulados de lluvia cercanos a los 60 mm/día en la selva norte, valores próximos a los 70 mm/día en la selva centro y cercanos a los 80 mm/día en la selva sur.

INDECI recomienda medidas de preparación

El INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Desde la entidad exhortan a las autoridades y población a seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, así como estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar.