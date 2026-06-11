Segunda vuelta 2026: Cancillería brinda detalles sobre material electoral que llegó al Perú tras las elecciones

11/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Cancillería de la República confirmó que el despliegue electoral en el extranjero se completó con éxito y dentro de los plazos previstos. El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, ofreció detalles en una reunión con representantes de misiones de observación electoral, destacando que todo el material ya se encuentra en el Perú para su procesamiento oficial.

Balance del proceso

Pareja señaló que las 119 oficinas consulares alrededor del mundo cumplieron con la entrega de las actas electorales, cerrando así la fase de recepción de votos emitidos por peruanos residentes en el exterior.

"Ha sido grato constatar que las misiones de observación han señalado que la jornada electoral se ha llevado de manera tranquila y ordenada. Naturalmente, este es un proceso vivo porque continúa hasta que el JNE declare al ganador de las elecciones", afirmó el canciller.

El ministro también saludó la decisión de los dos candidatos en contienda, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, quienes expresaron públicamente su compromiso de respetar los resultados finales del conteo oficial.

🔴🔵 #ExitosaNoticias 📰📰 | El canciller Carlos Pareja Ríos ofreció información sobre el material electoral del extranjero que llega al país para ingresar al conteo de votos. Resaltó la labor de los miembros de mesa fuera del Perú, con309 550 votantes en la segunda vuelta, cifra... pic.twitter.com/h9yLs133oI — Exitosa Noticias (@exitosape) June 11, 2026

El voto extranjero y su impacto

La llegada del material electoral del exterior ha sido clave en el estrecho margen que sepran a ambos candidato de la segunda vuelta. Con el avance en el procesamiento de las actas internacionales, Keiko Fujimori logró remontar y colocarse con una ligera ventaja sobre Roberto Sánchez, según los reportes más recientes de la ONPE.

Este bloque de votos, históricamente favorable al fujimorismo, ha resultado determinante en el conteo. No obstante, el proceso no está exento de controversias. Desde Juntos por el Perú se ha solicitado la nulidad de casi el 90% de las mesas en Estados Unidos, alegando irregularidades en la instalación y el registro de votantes.

El pedido será evaluado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), lo que podría prolongar aún más la definición oficial a poco más de un mes de la toma de mando.

@exitosanoticias 🔴🔵Juntos por el Perú y Fuerza Popular presentaron pedidos de nulidad contra diferentes mesas en Puno, Lima y Estados Unidos, lo que se tendrá que resolver en las siguientes semanas. #Exitosanoticias #Elecciones #juntosporelperu #Fuerzapopular ♬ sonido original - Exitosa Noticias

El cierre del despliegue consular y la llegada de las actas al Perú marcan un paso decisivo hacia la conclusión del proceso electoral. Sin embargo, la mínima diferencia entre los candidatos y las solicitudes de nulidad mantienen al país en vilo.

La Cancillería enfatiza la normalidad y transparencia del proceso, mientras los actores políticos se preparan para un desenlace que podría definirse en los márgenes más estrechos de la historia electoral reciente.

El compromiso de los candidatos de respetar el conteo es un mensaje de calma, pero las impugnaciones en Estados Unidos y la estrecha ventaja de Fujimori mantienen abierta la tensión. El voto extranjero, más que nunca, se ha convertido en el factor decisivo de esta elección.