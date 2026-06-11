Senamhi ALERTA que temperatura llegará a niveles de frío EXTREMOS en 12 regiones del Perú

11/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

De acuerdo con la nueva Alerta Meteorológica del Senamhi, durante los próximos días ocurrirá un descenso en la temperatura en 12 regiones del país. A continuación, te contamos cuáles son las regiones en específico donde se sentirá este fuerte fenómeno climatológico.

Aviso meteorológico que alerta la llegada de temperaturas extremas

Según un aviso del nivel rojo emitido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, se ha reportado que un marcado descenso de la temperatura, especialmente en las noches. Un fenómeno climatológico que afectará diferentes localidades de la sierra centro y sur del país que iniciará el sábado 13 y finalizará el domingo 14 de junio de este año.

📣#Aviso #Senamhi #Minam Del 13 al 14 de junio, se prevé el descenso de la temperatura nocturna en la sierra centro y sur.



✅Además, se esperan ráfagas de viento y escasa nubosidad.



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¿Qué zonas del país serán las afectadas?

Entre los departamentos con posible afectación el sábado 13 de junio, figuran 12 regiones que presentarán un notable descenso de temperatura, entre ellos se encuentran:

Áncash Apurímac Arequipa Ayacucho Cusco Huancavelica Junín Lima Moquegua Pasco Puno Tacna.

Sin embargo, para el domingo 14 de junio, el aviso se concentra principalmente en 9 regiones, donde se estima tener condiciones climáticas más severas.

Apurímac Arequipa Ayacucho Cusco Huancavelica Junín Moquegua Puno Tacna

En ese sentido, según lo indicado por el Senamhi, el evento climático se considera de alerta roja dado que posee un nivel de peligro más alto de su escala en alertas metereológicas. Incluso, de acuerdo con el pronóstico oficial, se esperan temperaturas nocturnas significativamente más bajas de lo habitual con ráfagas de viento y escasa nubosidad.

Dichas condiciones climáticas hacen que se cree un ambiente de mayor sensación de frío en zonas altoandinas. Asimismo, la institución precisó que un aviso de nivel rojo implica la ocurrencia de fenómenos meteorológicos de gran magnitud, por lo que recomendó a la población mantenerse informada sobre la evolución del evento.

Recomendaciones del Senamhi frente al nivel de alerta rojo

Frente a este escenario, las autoridades exhortan a la población a tomar medidas preventivas para evitar afectaciones que podrían en riesgo la salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Siguiendo esa línea, se recomienda usar ropa de abrigo, protegerse de las corrientes de aire, mantener una adecuada alimentación y acudir a los establecimientos de salud en caso de presentar síntomas relacionados con el frío intenso.

Finalmente, con este anuncio, el Senamhi alerta sobre los descensos en als próximas temperaturas que se sentirán en 12 regiones del Perú y las consecuencias que podrían generar en la población.