11/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El excandidato presidencial Francisco Diez-Canseco cuestiona la legitimidad del proceso electoral peruano y señala un presunto fraude, advirtiendo sobre las graves consecuencias institucionales de esta crisis. A pesar de sus duras acusaciones, el político sostiene que la opción de Fuerza Popular representa actualmente el mal menor.

Cuestionamientos a la integridad electoral

El proceso de la segunda vuelta electoral se encuentra bajo un intenso escrutinio público tras las recientes declaraciones del exaspirante presidencial. Según Francisco Diez-Canseco, el origen de esta jornada comicial está totalmente viciado, debido a una supuesta elección ilegítima e ilegal que compromete seriamente la transparencia.

"El resultado emana de una elección ilegítima e ilegal", indicó.

La percepción de diversas irregularidades ha generado un clima de profunda incertidumbre sobre el futuro democrático del país. El entrevistado sostiene firmemente que el proceso actual muestra claras evidencias de una manipulación directa, lo cual socava la confianza ciudadana en las instituciones que organizan los comicios.

Para el político, la diferencia entre una simple irregularidad y un fraude radica en la intención. Según Francisco Diez-Canseco, el análisis debe centrarse en determinar si existió dolo o culpa en las acciones cometidas durante el manejo de los votos, afectando la voluntad expresada por los ciudadanos.

Posturas sobre el escenario político

Ante este complejo panorama, el dirigente político analizó el enfrentamiento electoral entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Según Francisco Diez-Canseco, su inclinación por la candidata de Fuerza Popular no responde a una afinidad personal, sino a una estrategia necesaria para garantizar la estabilidad económica nacional.

El análisis se enfoca en los riesgos que implicaría un cambio drástico en el modelo actual tras la jornada. Diez-Canseco sostiene que la elección de Fujimori evitaría la fuga de capitales y brindaría la certeza jurídica indispensable para que el sector empresarial continúe invirtiendo con seguridad.

Asimismo, el entrevistado hizo un balance sobre las consecuencias de las posibles opciones en juego para la nación. Según Francisco Diez-Canseco, la elección representa un dilema entre lo que denomina una muerte súbita, en el caso de Sánchez, frente a una muerte política mucho más lenta.

La preocupación central del político radica en la ausencia de debates sobre temas cruciales para la sociedad. Diez-Canseco observa con inquietud que ninguno de los candidatos haya mencionado la palabra corrupción durante sus exposiciones, omitiendo un aspecto fundamental que debería ser central en cualquier campaña.

La estabilidad del país depende ahora de la actuación de las autoridades electorales ante las denuncias presentadas. Es imperativo que se aclaren todas las irregularidades en la segunda vuelta, el presunto fraude electoral y las elecciones peruanas, para restablecer la confianza en el sistema democrático.