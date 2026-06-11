Iván Arenas responde sobre la convocatoria de Roberto Sánchez: "Quienes tienen que hacer la defensa al voto son los personeros"

11/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de la comunicación publicada por el candidato a la presidencia de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez en la que convoca a senadores y diputados para una asamblea el sábado 13 de junio. Teniendo en cuenta el contexto, el analista político Iván Arenas ha comentado que podría tratarse de una medida relacionada con la defensa del voto luego de las elecciones presidenciales.

Frente a la asamblea convocada el próximo sábado 13 de junio

En una conversación para Exitosa, el analista político Iván Arenas, señaló que la asamblea que ha convocado Roberto Sánchez, haciendo un llamado hacia los senadores y diputados electos de Juntos por el Perú sería para defender el voto popular. No obstante, precisó que esto debe estar a cargo de los personeros, tanto de esta agrupación como de Fuerza Popular.

"En defensa del voto popular, para eso no tienes que tener asamblea porque tienes personeros legales que están en ese momento y los personeros legales que hay en este momento son de Fuerza Popular y de Juntos por el Perú", manifestó el analista.

Personeros son los encargados de defender los votos

En ese sentido, el analista político Iván Arenas mencionó que el trabajo de los personeros es hacer defensa del voto, ya que son las autoridades que han estado supervisando todo el desarrollo y proceso de la jornada electoral de segunda vuelta que se llevó a cabo el pasado domingo 7 de junio.

"Han tenido personeros a nivel del país en todas las actas, en todos los lugares de votación y tienen también personeros legales y abogados, entonces quienes tienen que hacer la defensa al voto son los personeros legales y abogados del fujimorismo como de Juntos por el Perú", afirmó el especialista.

Publicación realizada por el candidato a la presidencia Roberto Sánchez

A través de sus redes sociales, el representante del partido político Juntos por el Perú se manifestó en sus plataformas digitales para convocar una asamblea haciendo un llamado a sus senadores y diputados electos de la organización para tratar temas sobre la democracia y la justicia. Incluso, dicha reunión se llevaría a cabo el sábado 13 de junio en una locación dentro de la capital que aún no ha sido confirmada.

Hermanos y hermanas Diputados y Senadores electos de JP, tenemos una gran responsabilidad con nuestro pueblo, democracia y la justicia, el sábado 13 de junio en la ciudad de Lima nos encontraremos en Plenaria. ¡Máximo esfuerzo para la gran tarea!

¡Al Pueblo se le respeta! — Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) June 11, 2026

Finalmente, con esta medida, el analista Iván Arenas responde que podría tratarse de una acción de Roberto Sánchez que tendría relación con el conteo de votos que se vienen publicando y estarían próximos en llegar al 100%, haciendo énfasis que las personas encargadas de defender este proceso son los personeros de cada partido político.