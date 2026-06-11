¡Ya es oficial! Congreso convierte a la cumbia peruana en protagonista de una celebración nacional

11/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En favor de reconocer la importancia de la cumbia peruana en el territorio nacional, el Congreso del Perú anunció la aprobación de un Proyecto de Ley que dispone la incorporación de un día en honor a uno de los géneros musicales más relevantes del país, que cuenta con exponentes que representan la cultura a nivel mundial.

Día en honor a la cumbia peruana

La cumbia peruana tendrá un día que conmemore su importancia desde la aprobación de esta normativa que dispone una fecha oficializada según el Proyecto de Ley Nº 10244 que nombra todos los 14 de marzo de cada año el Día Nacional de la Cumbia Peruana.

Mediante este anuncio, se tiene la finalidad de destacar el papel que cumple la cumbia peruana en la construcción de la identidad nacional y en la difusión de expresiones culturales representativas de diversas regiones del país.

La representación nacional aprobó el dictamen que propone declarar el Día Nacional de la Cumbia Peruana el 14 de marzo de cada año.



Quedó exonerado de segunda votación.#PlenoDelCongreso pic.twitter.com/xUiumHurQT — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) June 11, 2026

¿Por qué se designó el 14 de marzo como el Día de la Cumbia Peruana?

A manera de homenaje, la encargada de la creación de esta fecha, María Acuña de la bancada Alianza para el Progreso, mencionó que la designación del día tiene un contexto histórico en la música peruana. Esto ocurre porque la fecha coincide con el nacimiento de Enrique Delgado, una figura que se considera como el creador de la cumbia peruana moderna.

En ese sentido, uno de los principales objetivos de la nueva ley implantada es que con la creación de esta fecha se promueva las acciones destinadas a la investigación, conservación, promoción y difusión de la cumbia peruana.

Impacto de la cumbia peruana en la actualidad

Dada la evolución musical en este género, la cumbia peruana se mantiene vigente a través de los años, teniendo una gran cantidad de exponentes que alcanzan reconocimiento a nivel nacional e internacional, demostrando la cultura del territorio nacional en escenarios que tienen una audiencia masiva.

Incluso, un aspecto relevante es la capacidad de la música en unir tradiciones, mostrando la diversidad que existe en el país, un motivo que genera sentido de pertenencia cuando los ciudadanos se encuentran fuera del territorio. Por esta razón, en fechas específicas del año, se realizan presentaciones patrióticas en todo el mundo, sobre todo en lugares con comunidades peruanas.

Finalmente, con esta iniciativa, el Congreso reafirma su compromiso con la exposición de la cultura nacional en el mundo ayudando a que la cumbia peruana se convierta en uno de los géneros más escuchados en escenarios internacionales.