Indecopi ADVIERTE sobre la BÚSQUEDA de partidos gratis del MUNDIAL 2026 podría abrir la puerta a hackers y estafadores

11/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante la llegada del Mundial 2026, muchos ciudadanos buscan ver los partidos en línea para no perderse ningún detalle de este importante evento deportivo. Sin embargo, el Indecopi ha emitido una advertencia sobre la búsqueda de partidos gratuitos, ya que acceder a páginas web desconocidas o no autorizadas puede exponer información personal y financiera a hackers y estafadores.

Advertencia de Indecopi frente al inicio del Mundial 2026

Mediante una serie de imágenes informativas, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual se ha pronunciado luego de la inauguración del Mundial 2026 que se llevó a cabo el jueves 11 de junio. En ese sentido, la institución alerta a la ciudadanía a visualizar el contenido de la jornada deportiva a través de sitios legales y autorizados ya que la presencia de enlaces ilegales y de dudosa procedencia.

"El Mundial 2026 está por comenzar! Antes de buscar transmisiones "gratis", recuerda que las páginas y streamings piratas pueden exponer tus datos personales, contraseñas e información financiera", expresó la entidad en sus redes sociales.

⚽ ¡El Mundial 2026 está por comenzar! Antes de buscar transmisiones "gratis", recuerda que las páginas y streamings piratas pueden exponer tus datos personales, contraseñas e información financiera. pic.twitter.com/Gtieq9hmFV — Indecopi Oficial (@IndecopiOficial) June 11, 2026

Teniendo en cuenta ello, la entidad precisa que en esta época del año se difunde mucha publicidad engañosa que promete brindar una transmisión sin interrupciones de la Copa del Mundo de manera gratuita. Sin embargo, al acceder a estos enlaces de dudos procedencia, se puede exponer información personal de vital importancia para los usuarios.

Indecopi alerta sobre los principales riesgos de acceder a estos enlaces de dudosa procedencia

Frente a esta situación, hay 2 riesgos principales que pueden afectar de manera significativa a la población. El primero es el riesgo de infectar el dispositivo electrónico de un virus que comprometa el funcionamiento del mismo, porque al ingresar a plataformas no autorizadas el equipo queda expuesto a un posible software malicioso.

El segundo riesgo es que, al ingresar a estos links, las contraseñas, correos, datos personales e incluso información bancaria pueden quedar expuestos y ser víctima de suplantación de identidad.

Recomendaciones de Indecopi para los usuarios antes de ingresar a una página web

Desconfiar de enlaces enviados por redes sociales o mensajería

No descargar aplicaciones de origen desconocido

No compartir datos personales en sitios sospechosos

Mantener actualizado el antivirus

Finalmente, con esta medida, Indecopi alerta sobre estos riesgos frente a la coyuntura del Mundial 2026 y la búsqueda de partidos gratis en páginas sospechosas que pueden darle acceso a hackers y estafadores cibernéticos.