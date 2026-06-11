Alcaldes distritales de Lima apoyan plan de Reggiardo para evitar protestas violentas en el Centro Histórico

11/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La tensión política tras el conteo oficial de la ONPE, que mantiene a Keiko Fujimori con ventaja mínima, ha generado un clima de incertidumbre en la capital. Ante la posibilidad de la realización de marchas opositoras, la Municipalidad Metropolitana de Lima declaró el Centro Histórico como zona intangible y activó un plan de alerta máxima.

En este contexto, un grupo de alcaldes distritales de Lima Metropolitana emitió un pronunciamiento público respaldando las medidas de seguridad dispuestas por el alcalde Renzo Reggiardo.

Alcaldes distritales en respaldo de plan

El comunicado, difundido este jueves 11 de junio, reúne las firmas de más de una docena de alcaldes distritales, quienes expresan su apoyo a las acciones de la comuna limeña y exhortan al Gobierno central a reforzar el control del orden interno.

"Ante las anunciadas movilizaciones en el centro histórico de Lima, en el marco del actual proceso electoral, nos sumamos al pedido del alcalde Renzo Reggiardo Barreto al Gobierno central y al Ministerio Público de reforzar con carácter de urgencia el control del orden interno y las medidas de seguridad por parte de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas".

El documento enfatiza que es responsabilidad del Gobierno central garantizar la seguridad de los vecinos y salvaguardar los monumentos, plazas, edificios históricos y bienes culturales del Centro Histórico, donde debido a su intangibilidad está restringido el desarrollo de marchas y concentraciones políticas.

"Es responsabilidad del Gobierno central adoptar de inmediato las medidas correspondientes que permitan brindar seguridad y tranquilidad a los vecinos de Lima Metropolitana además de salvaguardar los monumentos, plazas, edificios históricos, bienes de interés cultural y vías metropolitanas del centro histórico de Lima".

🚨 Pronunciamiento de los alcaldes de Lima Metropolitana en respaldo a las medidas de seguridad y resguardo de la ciudad, lideradas por el alcalde @Renzo_Reggiardo. pic.twitter.com/tWGJXFKOC2 — Municipalidad de Lima (@MuniLima) June 11, 2026

Alerta máxima

Los alcaldes también saludaron el plan de operaciones de la Municipalidad de Lima y el estado de alerta máxima dispuesto por Sergio Reggiardo.

"Saludamos las acciones y el plan de operaciones que viene desplegando la Municipalidad de Lima y el estado de alerta máxima dispuesto por el alcalde Reggiardo, para evitar cualquier acto de violencia en la ciudad capital y expresamos nuestra disposición de sumarnos a las acciones de seguridad en nuestras respectivas jurisdicciones".

El respaldo de los alcaldes se produce en un momento de alta tensión postelectoral, con sectores opositores convocando movilizaciones para "defender el voto" y la Municipalidad buscando blindar el Centro Histórico como espacio patrimonial.

La medida abre un debate sobre el equilibrio entre el derecho a la protesta y la protección del orden público, en un escenario donde la gobernabilidad se encuentra bajo presión.

MML mantiene monitoreo constante de las calles del Centro Histórico.

El pronunciamiento de los alcaldes distritales refuerza la estrategia de la Municipalidad de Lima de impedir que el Centro Histórico se convierta en epicentro de enfrentamientos políticos.

Mientras la oposición insiste en movilizarse, las autoridades locales buscan garantizar seguridad y preservar el patrimonio cultural con un mensaje que refleja la tensión entre la protesta ciudadana y el resguardo institucional en la capital.