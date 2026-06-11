SERFOR confirma avistamiento de cocodrilo en playa de Tumbes: Habría sido desplazados por lluvias intensas

11/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) confirmó la presencia de un ejemplar de cocodrilo de Tumbes (Crocodylus acutus) en el balneario de Los Órganos, provincia de Talara (Piura). El avistamiento ocurrió el 10 de junio y generó alerta en la población, aunque no se han reportado incidentes con bañistas.

Personal especializado del SERFOR inició labores de vigilancia y monitoreo en coordinación con la municipalidad distrital de Los Órganos, la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau (SERNANP) y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi). El objetivo es identificar los lugares de descanso del reptil para proceder con su contención física y posterior reubicación.

Relación con El Niño

Los especialistas explicaron que la principal concentración natural de estos cocodrilos se encuentra en los manglares y desembocadura de los ríos Tumbes y Zarumilla. Sin embargo, las precipitaciones intensas asociadas al fenómeno de El Niño han inundado parte de su hábitat, provocando que algunos ejemplares se desplacen hacia zonas de playa y, en ocasiones, se desorienten.

Este patrón ya había sido advertido en informes previos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y del Senamhi, que señalaron que El Niño incrementa la frecuencia de lluvias torrenciales y altera ecosistemas costeros, generando mayor interacción entre fauna silvestre y población humana.

Recomendaciones a la población

El SERFOR pidió a la ciudadanía mantener la calma y seguir protocolos básicos:

Reportar inmediatamente cualquier avistamiento a las autoridades.

cualquier avistamiento a las autoridades. No atacar ni interactuar con el animal, ya que puede morder y desplazarse con rapidez.

con el animal, ya que puede morder y desplazarse con rapidez. Mantener distancia y avisar a salvavidas, Serenazgo o Policía Nacional.

Estado de conservación

El cocodrilo de Tumbes es una especie En Peligro Crítico (CR) en el Perú. Aunque está presente en áreas protegidas como el Santuario Nacional Manglares de Tumbes y el Parque Nacional Cerros de Amotape, la mayor parte de su población se encuentra fuera de estas zonas, expuesta a la pérdida de hábitat y a la caza ilegal.

El avistamiento del cocodrilo en Piura no solo refleja la vulnerabilidad de esta especie, sino también los efectos colaterales del fenómeno de El Niño en los ecosistemas costeros.

La combinación de lluvias intensas y desbordes de ríos está obligando a la fauna silvestre a desplazarse, aumentando el riesgo de interacción con comunidades humanas. La situación exige reforzar la vigilancia y promover campañas de educación ambiental para evitar incidentes y proteger tanto a la población como a una especie emblemática y amenazada del norte peruano.