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A tomar precauciones

Senamhi advierte lluvias intensas en la sierra norte para este fin de semana: Estas son las regiones bajo alerta

Mediante su nuevo aviso meteorológico, se esperan lluvias de hasta moderada intensidad en cuatro regiones para todo este fin de semana.

Estiman lluvias para seis regiones del Perú.
Estiman lluvias para seis regiones del Perú. Senamhi

11/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 11/06/2026

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de lluvias de hasta moderada intensidad en cuatro regiones del Perú para este fin de semana. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota para que puedas tomar las precauciones del caso si es que estar por viajar a los departamentos en alerta.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con el nuevo aviso de la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, se esperan las precipitaciones en algunas provincias de las regiones de Cajamarca, Lambayeque, Piura y Tumbes. En ese sentido, mencionamos las provincias ubicadas en la sierra norte donde se prevé que puedan ocurrir este fenómeno climatológico:

  • Cajamarca: Cajamarca, Chota, Contumazá, Cutervo, Jaén, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz.
  • Lambayeque: Ferreñafe y Lambayeque.
  • Piura: Piura, Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Sullana, Talara y Sechura.
  • Tumbes: Tumbes, Contralmirante Villar y Zarumilla. 

En ese sentido, estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h. Asimismo, se prevé un incremento de la nubosidad durante la tarde y noche. En la costa norte, se esperan lluvias de ligera a moderada intensidad, con mayor incidencia en Tumbes y en la costa interior de Piura

De esta manera, durante la vigencia de la alerta, del viernes 12 al domingo 14 de junio, se estiman acumulados de lluvia de hasta 16 mm/día en Tumbes, cercanos a 6 mm/día en la costa de Piura y valores entre los 5 y 16 mm/día en la sierra norte.

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INDECI recomienda medidas de preparación

El INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas. 

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Desde la entidad exhortan a las autoridades y población a seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, así como estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar.

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