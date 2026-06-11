Toma de la Universidad Nacional de Pucallpa: Estudiantes convocarán a un "Pucallpazo" si no atienden sus demandas

11/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La crisis en la Universidad Nacional de Ucayali (UNU) continúa escalando. Tras la toma del campus en Pucallpa y los recientes hechos de violencia, los estudiantes advirtieron que, si sus demandas no son atendidas por las autoridades educativas, convocarán a un "Pucallpazo", una movilización masiva que evocaría las históricas protestas que marcaron la identidad regional de Ucayali.

La voz de los estudiantes

En entrevista con Exitosa, el dirigente estudiantil Álvaro Ríos explicó que la medida de fuerza responde al agotamiento de las mesas de diálogo y a la falta de respuesta institucional.

"El rector pidió apoyo de los estudiantes en la toma porque estaba prácticamente solo en el Consejo Universitario, pero nosotros vimos la oportunidad de alzar nuestra protesta con objetivos diferentes. Era lo que había que hacer", señaló.

Demandas concretas

Los estudiantes plantean tres pedidos principales:

La renuncia de todas las autoridades universitarias .

. El retiro de decanos que ya cumplieron su periodo de gestión.

que ya cumplieron su periodo de gestión. La convocatoria inmediata a elecciones de decanaturas y órganos de gobierno.

Ríos recordó que las elecciones llevan más de dos años de retraso y que no existe un verdadero cogobierno con participación estudiantil.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, el dirigente estudiantil de la Universidad Nacional de Ucayali, Álvaro Ríos, señaló que la toma de la casa de estudios se realizó junto al rector, quien quería tener de su lado a representantes estudiantes y decanos.... pic.twitter.com/TdckeqhrXK — Exitosa Noticias (@exitosape) June 12, 2026

El "Pucallpazo" como medida radical

El dirigente advirtió que, de no intervenir SUNEDU y el Ministerio de Educación, los estudiantes convocarán a un "Pucallpazo": "Donde se desatan las luchas sociales en base a cualquier problemática que no se pueda atender", explicó.

Consultado sobre el posible uso de la violencia, Ríos aclaró que se trata de una medida de justicia social y que solo responderían si son atacados.

Antecedentes históricos

El término "Pucallpazo" remite a las movilizaciones masivas en Pucallpa durante los años 70 y 80.

El primer Pucallpazo logró obras de infraestructura, pavimentación de calles y mejoras en servicios básicos.

logró obras de infraestructura, pavimentación de calles y mejoras en servicios básicos. El segundo Pucallpazo culminó con la creación del departamento de Ucayali, consolidando la autonomía regional frente al centralismo de Loreto.

Estas jornadas se caracterizaron por la amplia participación ciudadana en movilizaciones de protesta y por convertirse en hitos de la historia amazónica peruana.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En entrevista para Exitosa, el dirigente estudiantil de la Universidad Nacional de Ucayali, Álvaro Ríos, señaló que de no contar con respaldo de Sunedu o el Minedu, convocarán a un 'Pucallpazo", desatando una lucha social para que atiendan a sus... pic.twitter.com/6pHvD5JlVb — Exitosa Noticias (@exitosape) June 12, 2026

La protesta estudiantil se radicalizó tras los hechos del 8 de junio, cuando sujetos ajenos ingresaron al campus, golpearon a alumnos y quemaron vehículos de la universidad. Al menos seis estudiantes fueron detenidos, lo que generó nuevas movilizaciones en Pucallpa para exigir su liberación.

La advertencia de un "Pucallpazo" conecta la crisis universitaria actual con la memoria histórica de Ucayali. Los estudiantes buscan que sus demandas sean atendidas y que se garantice transparencia en la gestión universitaria.

El riesgo es que la protesta escale hacia un conflicto regional si no se abre un canal de diálogo claro con SUNEDU y el Minedu. La historia demuestra que, en Ucayali, las movilizaciones masivas han sido capaces de transformar la realidad política y social.