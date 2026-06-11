Iván Arenas sobre pedido de nulidad de mesas de JP: "Es un intento un poco desesperado"

11/06/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El analista político Iván Arenas cuestionó que el partido político Juntos por el Perú haya formulado una serie pedidos de nulidad contra mesas de sufragio de Lima y Estados Unidos, en medio del conteo de votos de la segunda vuelta presidencial.

Como se recuerda, la organización política que encabeza Roberto Sánchez Palomino formuló sus requerimientos el miércoles 10 de junio, último día para hacer efectivo los petitorios, según la causal b) del artículo 363 de la Ley Orgánica de Elecciones. En ese sentido, dichas solicitudes serán analizadas por los Jurados Electorales Especiales (JEE).

Medida sería un aviso de "fraude electoral" desde la izquierda

En entrevista brindada este jueves 11 de junio al programa "Informamos y Opinamos", el analista político sostuvo que la dispuesto por Juntos por el Perú sería una señal de no reconocimiento a los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

De acuerdo con las cifras del organismo electoral al 98 %, la candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, viene superando con un 50.00 % a Roberto Sánchez (49.99 %) en el primer lugar de la jornada electoral desarrollada el domingo 7 de junio, habiendo una escasa diferencia de votos entre ambos aspirantes a llegar a Palacio de Gobierno.

Ante este repunte y con la posibilidad de que pueda sostenerse definitivamente, tal como lo han expresado encuestadoras y especialistas, Iván Arenas criticó que esta práctica -anular votos- bajo una presunta teoría de "fraude electoral", haya sido adoptada por Juntos por el Perú, cuando en un principio aseveraron que iban a respetar la voluntad popular y también para deslindarse de otras organizaciones que han sostenido esta hipótesis.

"Yo creo que es un intento un poco desesperado. Al final nos vamos a entender de qué manera va a resolver el JNE, eso se lleva a un Pleno y en ese Pleno la audiencia es totalmente pública. La ONPE ha puesto todas las actas digitalizadas y uno las puede ver. (...) A mí me parece que lo que están haciendo es lo mismo que hizo el Sr. López Aliaga, ahora probablemente esas tesis se repiten al otro lado, no en boca del Sr. Roberto Sánchez, pero en gente muy cerca a él", indicó.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En entrevista para Exitosa, el analista político Iván Arenas, sostuvo que el pedido de nulidad de más de 1700 mesas de Juntos por el Perú es un intento desesperado para evitar una derrota. Considera que lo hecho por el partido liderado por Roberto... pic.twitter.com/QESdb564eQ — Exitosa Noticias (@exitosape) June 12, 2026

¿Qué plantea Juntos por el Perú?

Tal como es de conocimiento, desde Juntos por el Perú presentaron un pedido de nulidad sobre 1 751 mesas de sufragio, con la finalidad de anular el escrutinio en mesas correspondientes a 225 locales de votación de 36 distritos de Lima Metropolitana.

Asimismo, la organización que encabeza Roberto Sánchez tramitó también un petitorio para declarar la nulidad de un total de 647 mesas de sufragio de Estados Unidos. Entre sus fundamentos, Juntos por el Perú acusa presuntas irregularidades en el acto electoral.

"La existencia de indicios graves, concordantes y sistemáticos de fraude electoral, consistentes en la idéntica e inverosímil repetición de votaciones a favor de la organización política Fuerza Popular dentro de un mismo local de votación, lo cual quiebra el principio de espontaneidad y pureza del sufragio", acusa su solicitud.

Sobre la proclamación de resultados de la segunda vuelta presidencial, podría darse en un plazo máximo de 30 días, en cumplimiento del debido proceso y el derecho de defensa, así lo mencionó el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo.