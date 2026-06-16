Senamhi ALERTA fuertes vientos en la SIERRA NORTE Y SUR desde el 17 de junio

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Mediante una publicación en sus redes sociales, el Senamhi alertó el próximo incremento en la velocidad del viento que, comenzará desde el miércoles 17 al viernes 19 de junio. Un hecho que estará presente en lugares de la sierra norte y sur del territorio nacional.

Aviso del Senamhi que alerta la presencia de vientos de fuerte magnitud

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta meteorológica por el incremento de la velocidad del viento en diversas zonas de la sierra norte y sur del país. El fenómeno se presentará desde el miércoles 17 hasta el viernes 19 de junio y podría alcanzar una intensidad fuerte, generando condiciones de cuidado para la población.

📣💨#Aviso #Senamhi #Minam Del 17 al 19 de junio, se presentará el incremento de la velocidad del viento en la sierra norte y sur.



✅Además, se esperan ráfagas de viento.



✅https://t.co/LuNy8pk2Hu pic.twitter.com/lf52nIwE4D — Senamhi (@Senamhiperu) June 16, 2026

De acuerdo con el aviso meteorológico, el Senamhi anunció que durante este periodo se esperan ráfagas de viento que podrían superar los 45 kilómetros por hora, especialmente en localidades ubicadas en zonas altoandinas.

¿Cuál de los tres días será el que tendrá mayor intensidad?

Al tratarse de 3 días en los que se manifestarán estos cambios climáticos, desde el miércoles 17 y viernes 19 se presenciará con un nivel amarillo. Sin embargo, el día con mayor intensidad en ráfagas de viento será el jueves 18 de junio, que según la institución, la alerta corresponde con al nivel naranja.

Según el reporte, el jueves 18 de junio se registrarán los mayores valores de velocidad del viento. En la sierra norte se prevén vientos superiores a los 30 km/h, mientras que en la sierra sur las ráfagas podrían alcanzar velocidades por encima de los 38 km/h.

¿Cuáles serán las zonas afectadas?

Las zonas afectadas por esta condición climatológica el día más intenso serán:

Apurímac Arequipa Ayacucho Cajamarca Cusco Lambayeque Moquegua Piura Puno Tacna

En estas regiones del país, se recomienda tomar precauciones para evitar incidentes relacionados con la caída de objetos, afectaciones en infraestructuras ligeras y posibles complicaciones en la rutina de los habitantes.

Este nuevo aviso meteorológico forma parte del monitoreo permanente que realiza el Senamhi sobre las condiciones atmosféricas en el territorio nacional. De esta manera, la entidad recordó que los fenómenos asociados al incremento de vientos pueden variar de intensidad dependiendo de la geografía de cada zona, por lo que resulta fundamental mantenerse informado a través de los canales oficiales.



Finalmente, con este anuncio, el Senamhi busca que la población tenga en cuenta los cambios fuertes en los vientos, especialmente en la sierra norte y sur desde el 17 de junio.