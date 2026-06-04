Senamhi advierte lluvias ligeras a moderadas en cuatro departamentos del Perú hasta el viernes 5 de junio

04/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta de nivel amarillo ante la posible ocurrencia de precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento en cuatro departamentos del territorio nacional.

Lluvias de ligera a moderada intensidad: ¿en qué departamentos?

Según indica el Senamhi en su último aviso meteorológico, las lluvias pronosticadas serán de ligera a moderada intensidad y se extenderán por un periodo de 47 horas, por lo que la alerta se mantiene hasta el viernes 05 de junio, a las 23:59 horas.

Las precipitaciones, señala la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (Minam), estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento que se desplazaran con velocidades cercanas a los 35 kilómetros por hora (km/h).

En cuanto a la zona de afectación, Senamhi menciona que se espera la ocurrencia de dichos fenómenos meteorológicos en los departamentos de Cajamarca, La Libertad, Piura y Lambayeque, todos ellos ubicados en la sierra norte del Perú. Pese a ello, no se descarta su ocurrencia en zonas de la costa norte.

En el caso del viernes 5 de junio, la institución precisa que se esperan acumulados entre 5 mm/día y 18 mm/día en la sierra norte. Cabe destacar que un milímetro de lluvia equivale a 1 litro de agua por cada metro cuadrado de superficie.

Senamhi brinda recomendaciones ante lluvias

Ante los avisos de precipitaciones y ráfagas de viento, Senamhi recomienda a las familias en zonas vulnerables a proteger y reforzar estructuralmente los techos de sus viviendas, además de asegurar los bienes y cualquier tipo de estructura ligera que pueda verse afectada o desprendida.

Asimismo, el organismo técnico exhorta tanto a la ciudadanía como a los transportistas a extremar las precauciones en las vías ante la alta probabilidad de que las lluvias activen quebradas o generen deslizamientos y huaicos en áreas críticas.

Finalmente, aconsejan a mantenerse informados a través de los canales oficiales, evitar reprogramar actividades al aire libre en zonas de ladera expuestas al peligro y vigilar que las rutas de evacuación comunitarias se encuentren totalmente despejadas.

De esta manera, el aviso del Senamhi pretende que las comunidades afectadas se mantengan vigilantes ante las posibles consecuencias que puedan ocasionar las precipitaciones, que se extenderán del jueves 4 al viernes 5 de junio, impactando principalmente en departamentos de la sierra norte.