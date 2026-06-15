Calor a puertas del Invierno: Lima y Callao registrarán temperaturas de hasta 30 °C durante la semana, advierte Senamhi

15/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Aunque el calendario marca el inicio del invierno para este domingo 21 de junio, Lima y Callao atraviesan días que parecen sacados de enero. El Senamhi informó que las temperaturas diurnas durante esta semana, entre el martes 16 y jueves 18 de junio, alcanzarían picos de 25 °C y 30 °C, con una sensación térmica cercana a los 28 °C en varios distritos.

El cielo despejado y las aguas cálidas del mar han creado un escenario atípico para esta época del año, generando sorpresa entre los limeños que esperaban jornadas frías y grises.

Noches cálidas y récord histórico

El fenómeno no se limita a las horas de sol. La capital suma 41 noches consecutivas con temperaturas cálidas, un registro que rompe con los patrones tradicionales del invierno limeño.

En zonas costeras como Miraflores y La Punta, la institución informó que la temperatura mínima llegó a 21.5 °C durante la madrugada, considerada una noche muy cálida para junio. Este comportamiento responde a la influencia del Niño costero, que mantiene el ambiente cálido incluso en la madrugada, cuando normalmente se espera un descenso marcado de la temperatura.

Informe de temperatura para el martes 16 de junio - (Senamhi)

Recomendaciones para la población

Los especialistas insisten en que la población debe adaptarse a estas condiciones con medidas simples pero necesarias. Usar bloqueador solar, sombrillas o gorras al salir, hidratarse con frecuencia y evitar la exposición prolongada al sol en las horas de mayor radiación son prácticas que ayudan a reducir riesgos.

También se recomienda ventilar los espacios cerrados y mantener ropa ligera durante el día, aunque sin descuidar las mañanas que aún pueden traer lloviznas ligeras o nubosidad pasajera.

Distritos más afectados

El calor se siente con mayor intensidad en zonas alejadas del mar, como Lima norte y Lima este. En distritos como La Molina o San Juan de Lurigancho, la ausencia del efecto regulador del océano hace que las temperaturas se eleven más que en áreas costeras. Esto obliga a los vecinos a tomar precauciones adicionales, especialmente en hogares y colegios donde el calor puede acumularse.

#Ahora #Senamhi #Minam En Lima, las elevadas temperaturas diurnas han incrementado la sensación térmica hasta cerca de 28 °C.



Especialistas señalaron que las condiciones cálidas del mar y el cielo despejado en el área metropolitana contribuyen a estos registros. pic.twitter.com/fBqwsbpmfm — Senamhi (@Senamhiperu) June 15, 2026

Un fenómeno que seguirá

El Senamhi advierte que estas condiciones se mantendrán durante las próximas semanas, con días soleados y noches cálidas que desafían la idea de un invierno frío. El fenómeno de El Niño costero seguirá influyendo en el clima de la capital, por lo que se espera que los registros elevados continúen.

El invierno limeño se vive con un aire veraniego que desconcierta y obliga a cambiar rutinas. Entre días soleados y noches cálidas, la capital enfrenta un escenario marcado por el Niño costero que seguirá elevando las temperaturas. Más allá de la sorpresa, el mensaje es claro: cuidar la salud y adaptarse a un clima que desafía las estaciones tradicionales.