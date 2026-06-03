Senamhi ADVIERTE incremento en la velocidad del viento en la Sierra Norte

03/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta meteorológica por el incremento de la velocidad del viento en la sierra norte del país durante este viernes 5 de junio. El organismo advirtió que se registrarán vientos de ligera a moderada intensidad, acompañados de ráfagas que podrían superar los 40 kilómetros por hora, situación que podría generar riesgos en algunas actividades al aire libre.

Publicación realizada por Senamhi en su cuenta oficial

A través de una comunicación en las redes sociales y de acuerdo con el Aviso Meteorológico, el fenómeno tendrá vigencia desde las 00:00 hasta las 23:59 horas del viernes 5 de junio. Dicho evento ha sido clasificado con nivel de peligro amarillo, lo que significa que podrían ocurrir fenómenos meteorológicos potencialmente peligrosos, aunque considerados normales para esta época y región del país.

📣💨#Aviso #Senamhi #Minam El 5 de junio continuará el incremento de la velocidad del viento en la sierra norte.



✅Además, se esperan ráfagas de viento.



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Según el reporte oficial, se prevén vientos sostenidos con velocidades superiores a los 30 km/h en diversos sectores de la sierra norte. Además, las ráfagas podrían alcanzar e incluso superar los 40 km/h, incrementando la sensación de frío.

¿Qué regiones se verían afectadas ante este cambio?

Las regiones que podrían verse afectadas por este fenómeno son Cajamarca, Lambayeque y Piura. En estas zonas, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias, especialmente en áreas expuestas a fuertes corrientes de aire.

Página web del Senamhi advierte el nivel de peligro del incremento de vientos en la Sierra Norte

En ese sentido, el Senamhi recordó que el nivel amarillo no implica una situación de emergencia, pero sí demanda atención. Entre las principales recomendaciones se encuentra evitar actividades al aire libre que puedan representar un riesgo durante los periodos de mayor intensidad del viento, asegurar objetos que puedan desprenderse y mantenerse atentos a los comunicados oficiales emitidos por las autoridades competentes.

Este nuevo aviso se suma a las condiciones atmosféricas habituales de la temporada en la sierra norte peruana, donde los cambios en la velocidad del viento suelen presentarse con mayor frecuencia durante determinadas épocas del año. No obstante, las autoridades recalcan la importancia de mantenerse preparados y adoptar medidas preventivas para evitar incidentes derivados de las ráfagas previstas para este viernes.

Con esta información, la población puede consultar los reportes y avisos oficiales a través de los canales digitales del Senamhi para conocer cualquier actualización sobre las condiciones climáticas en su localidad.