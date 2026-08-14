Erling Haaland y Manchester City entrenaron al ritmo de Agua Marina y así reaccionó la orquesta peruana

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Erling Haaland y el Manchester City se volvieron a llevar todas las miradas, pero esta vez lejos de las canchas. El club inglés subió un video de su entrenamiento usando de fondo una canción de Agua Marina, y la orquesta peruana no tardó nada en responderles por redes sociales.

Manchester City con cumbia de Agua Marina

En las últimas horas, el Manchester City subió a sus redes un video del plantel principal entrenando a full en la City Football Academy. Las imágenes vinieron acompañadas por el mensaje: "A pleno bajo el sol de la ciudad".

Hasta ahí, todo parecía una publicación habitual de los Citizens mostrando parte de su preparación. Sin embargo, lo que llamó especialmente la atención fue la música escogida para acompañar el video: "Paloma Ajena", uno de los temas de Agua Marina, reconocida agrupación peruana de cumbia.

La elección musical rápidamente generó comentarios entre los seguidores peruanos del fútbol y de la cumbia norteña. Y es que no todos los días un gigante del fútbol inglés utiliza una canción de una orquesta nacida en Sechura, Piura, para musicalizar una de sus publicaciones.

La propia Agua Marina no dejó pasar el detalle y decidió reaccionar directamente al post del Manchester City. "Agua Marina es clave y el Manchester sabe", escribió la agrupación en los comentarios, celebrando el gesto del cuadro inglés.

Manchester City y su guiño a la cumbia peruana

Este no sería el primer acercamiento entre el Manchester City y Agua Marina. Meses atrás, el club ya había utilizado música vinculada a la agrupación peruana para acompañar la publicación de un gol del mediocampista francés Rayan Cherki.

En aquella oportunidad, el tanto fue musicalizado con "Ojitos Mentirosos", en una versión interpretada por la percusionista Diana Llerena. El francés, quien llegó al Manchester City procedente del Lyon en 2025, terminó su primera temporada en Inglaterra con cuatro goles y 12 asistencias en 33 partidos de la Premier League.

A ello se suma otro gesto dirigido al público peruano. En julio pasado, el Manchester City publicó un video dedicado al Perú por las Fiestas Patrias, reforzando la cercanía que el club ha mostrado con la comunidad y la cultura peruana.

Para Agua Marina, además, el reconocimiento internacional llega en un año especial. La agrupación, fundada el 30 de agosto de 1976 por los hermanos José y Manuel Quiroga Querevalú en Sechura, Piura, celebra sus 50 años de trayectoria y continúa siendo una de las principales representantes de la cumbia peruana.

A punta de verdaderos himnos como "Paloma Ajena", "Tu amor fue una mentira" y "Pasitos para bailar", la orquesta de Agua Marina armó una trayectoria dorada que rompió fronteras y terminó conquistando escenarios en Europa, Estados Unidos y toda Sudamérica.

Así, Erling Haaland y Manchester City protagonizaron una curiosa conexión con Agua Marina al entrenar con "Paloma Ajena" como música de fondo. La orquesta peruana respondió al gesto del club inglés y celebró en redes sociales que su cumbia vuelva a sonar en una publicación internacional.