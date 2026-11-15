Papa León XIV retorna a Lima: hora y vías por donde se desplazará el sumo pontífice hoy 15 de noviembre

15/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de tres días en el interior del país, el papa León XIV volverá a Lima para lo que será su última jornada de su visita eclesiástica. Su retorno se dará desde Pucallpa, donde se reunió con representantes de pueblos amazónicos y ofició una misa, por lo que se prevé que su vuelta se dé hoy en horas de la noche.

¿A qué hora vuelve el papa a Lima?

De acuerdo con el cronograma oficial del sumo pontífice, saldrá en avión desde el aeropuerto capitán FAP David Abensur Rengifo a las 7:05 p.m. y arribaría a la Base Aérea del Callao a las 8:00 p.m. Desde allí se trasladará a la Nunciatura Apostólica para descansar.

Para quienes no lo han podido ver todavía o quieren hacerlo de nuevo, su trayecto para salir del primer puerto será similar al de su arribo e irá por toda la avenida Elmer Faucett tras salir del Grupo Aéreo N°8. Luego, dará vuelta a la izquierda por la avenida La Marina, en San Miguel.

Ruta del papa hoy domingo 15 de noviembre.

Desde allí, seguirá de frente, cruzará el puente en el cruce con la avenida Brasil y pasará a la avenida Faustino Sánchez Carrión (Pershing) y dará vuelta en la avenida Salaverry, dirigiéndose hasta la Nunciatura ubicada en esa avenida junto al jirón Nazca, en el distrito de Jesús María.

Cabe precisar que el vicario de Cristo no tiene más actividades programadas para este domingo, sin embargo, deberá prepararse para este lunes, cuando tendrá una agenda por cumplir con un par de actividades antes de emprender el retorno hacia el Vaticano.

Actividades del papa el lunes 16 de noviembre

Este lunes el papa León XIV tendrá sus últimas actividades en el país, empezando a las 8:30 de la mañana con una visita a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Allí, saludará a las religiosas que brindan la noble labor de dar asilo a gente de la tercera edad.

Después oficiará la misa más importante de su visita, en la Base Aérea de Las Palmas, en Surco a las 10:30 a.m., donde se espera más de un millón de fieles. Por último, tendrá una ceremonia de despedida en la Base Aérea del Callao a la 1:15 p.m. y media hora más tarde despegará rumbo a Roma.

Tras concluir con sus actividades en Pucallpa, el papa León XIV regresará a Lima para lo que será su último día en el Perú. Su recorrido será parecido al del pasado 11, aunque esta vez con dirección a la Nunciatura Apostólica.