Keiko Fujimori viajó a China para participar en la APEC: se reunirá con Xi Jinping y la primera ministra de Japón

15/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta Keiko Fujimori Higuchi partió a China para dar inicio a su nuevo viaje oficial, esta vez en el continente asiático, donde participará en la 33.ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia - Pacífico (APEC) que se llevará a cabo en la ciudad de Shenzhen, República Popular China, del 17 al 19 de noviembre.

De acuerdo con lo informado por El Comercio, la salida del territorio nacional de la mandataria y su comitiva oficial se efectuó la madrugada de este domingo 15 de noviembre, teniendo como hora de aterrizaje, a las 10:20 p. m. de mañana, lunes 16.

Fuentes del Ejecutivo confirman que la presidenta Keiko Fujimori salió del país durante la madrugada para cumplir con su agenda en China y Japón. Prevé reunirse con autoridades de ambos países desde el martes 17 al viernes 20 de noviembre. — Erik Rivera (@ErikRivera__) November 15, 2026

Agenda presidencial de la mandataria en el continente asiático

Como se recuerda, el miércoles 11 de noviembre, el Senado aprobó el pedido formulado por la mandataria Keiko Fujimori con 41 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones. Dicha autorización fue oficializa la misma noche mediante la promulgación de la Resolución Legislativa N.° 32747.

Entre las principales actividades que sostendrá la jefa de Estado, según lo presentado por el Poder Ejecutivo, a las 4:30 p. m. del martes 17 de noviembre tendrá una reunión bilateral con el presidente de China, Xi Jinping.

Del mismo modo, el miércoles 18 de noviembre, a las 9:30 a. m., la presidenta sostendrá una reunión bilateral con el presidente de Vietnam, To Lam. A las 12:00 m. tiene en agenda una reunión con el sultán de Brunéi, S. M. Hassanal Bolkiah; mientras que a las 2:00 p. m . estará en un almuerzo con el presidente de Chile, José Antonio Kast.

A las 3:30 p. m. se reunirá con los empresarios de Comex Perú y US-APEC Business Coalition; asimismo, a las 5:00 p. m. tendrá una reunión bilateral con el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong. A las 6:30 p. m. se reunirá con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y a las 7:30 p. m. participará en la cena de bienvenida de Líderes Económicos del APEC.

Para el jueves 19 de noviembre, a las 9:30 a.m., la presidenta participará en la foto oficial del APEC y a las 9:40 a. m. estará en la reunión de líderes económicos APEC en el Shenzhen International Communication Center (ICSZ).

Posteriormente, a las 12:10 m. sotendrá una reunión bilateral con el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, a las 2:00 p. m. se reunirá con el jefe ejecutivo de Hong Kong, John Lee. Media hora después tendrá una reunión con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Kristalina Georgieva.

Del mismo modo, a las 3:00 p. m. sostendrá una reunión bilateral con el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr, y a las 5:25 p. m. partirá de Shenzhen con destino a Tokio, donde tiene previsto llegar a las 10:00 p. m. al Aeropuerto de Haneda.

El viernes 20 de noviembre, Keiko Fujimori empezará su agenda a las 9:30 a. m., con una reunión con la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, a las 9:50 a. m. tendrá una cita con el senador Muneo Suzuki y a las 11:50 a. m. participará en la clausura del Seminario Empresarial Perú-Japón, tras lo cual sostendrá un almuerzo con representantes de la Cámara de Comercio e Industria de Japón (JCCI) y empresarios japoneses.

A las 2:00 p. m. sostendrá una reunión cumbre con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. A las 3:30 p. m. estará en la ceremonia de firma de instrumentos de cooperación: gestión del riesgo de desastres y TIC; donación de vehículos para bomberos; cooperación agrícola y educativa; y minerales críticos.

Según su agenda oficial, a las 4:40 p. m. está prevista la reunión con el presidente (chairman) de Keidanren, Yoshinobu Tsutsui; a las 5:00 p. m. participará en una reunión con el diputado Yasutoshi Nishimura; media hora después también se reunirá con Yohei Sasakawa, de la Nippon Foundation; finalmente a las 6:00 p. m. se reunirá con la diputada Yuko Obuchi. Finalmente, a las 10:55 p. m. la mandataria partirá del aeropuerto de Haneda hacia a Perú.

Comitiva ministerial que la acompañará

La presidenta Keiko Fujimori estará acompañada por dos ministros de Estado durante su viaje en el continente asiático. El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamaní, brindará acompañamiento sectorial en asuntos relacionados con minería, energía, inversiones y cooperación internacional.

Del mismo modo, también hará lo propio el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, con motivo para profundizar el diálogo político de alto nivel y promover las relaciones económicas, comerciales y de cooperación con el país asiático.

Con referente a los gastos por concepto de pasajes aéreos y viáticos, ascienden a 1,959.45 dólares y 2,500.00 dólares, respectivamente, y serán cubiertos con cargo al presupuesto institucional de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Energía y Minas.

Finalmente, mientras dure el viaje oficial, el primer vicepresidente, Luis Galarreta, se encargará del Despacho de la Presidencia de la República, conforme al segundo párrafo del artículo 115 de la Constitución Política del Perú y a los numerales 8-A.1 y 8-A.2 del artículo 8-A de la Ley N.º 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.