De Ucayali al Vaticano: papa León XIV recibe emotivo copón y patena durante misa en Pucallpa

15/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La visita apostólica del papa León XIV a la región Ucayali dejó momentos de profunda espiritualidad y confraternidad. Uno de los pasajes más significativos de su histórica eucaristía celebrada en la Villa Deportiva Regional Ucayali (La Videnita) se dio cuando el obispo de Pucallpa, monseñor Martín Quijano, se acercó para entregarle un presente muy especial de los pueblos amazónicos.

Un presente de la Amazonía para la Ciudad del Vaticano

Ante la atenta mirada de miles de fieles reunidos en el recinto deportivo, el obispo pucallpino hizo entrega formal de una patena y un copón, piezas sagradas confeccionadas por manos de talentosos artesanos de la zona. Al obsequiarle las reliquias para que sean trasladadas al corazón de la Iglesia universal, el jerarca eclesiástico expresó con emoción: "Queremos que lo lleve al Vaticano".

El gesto fue correspondido de inmediato por el Sumo Pontífice, quien no dudó en retribuir el afecto entregando un cáliz a la diócesis local, desatando la ovación y el aplauso cerrado de toda la asamblea presente.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | El obispo de Pucallpa, Martín Quijano, le regaló una patena y copón al papa León XIV para que lo lleve al Vaticano. El santo padre también aprovechó la oportunidad para otorgarle un cáliz y dicho acto generó la ovación de los fieles.



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Significado litúrgico: ¿Qué son y para qué sirven la patena y el copón?

Dentro de la celebración eucarística, estos dos elementos ocupan un lugar central y sagrado en el altar:

El copón: Es el vaso sagrado con tapa, similar en su forma a un cáliz pero más hondo, que se utiliza para contener las hostias consagradas durante la Misa y para reservarlas en el sagrario, permitiendo también llevar la comunión a los enfermos.

Es el vaso sagrado con tapa, similar en su forma a un cáliz pero más hondo, que se utiliza para contener las hostias consagradas durante la Misa y para reservarlas en el sagrario, permitiendo también llevar la comunión a los enfermos. La patena: Es el pequeño plato de forma circular y superficie cóncava donde se coloca la hostia grande que el sacerdote consagra, simbolizando el pan partido para la vida del mundo y facilitando su distribución y respeto litúrgico.

Patena y Copón entregados al papa.

Los mensajes clave de la homilía en Pucallpa

Previo al intercambio de obsequios, el papa León XIV pronunció una profunda homilía centrada en la parábola de los talentos. En su mensaje a la Amazonía peruana, el Pontífice enfatizó puntos fundamentales, entre ellos, la defensa de la creación y la dignidad humana, advirtiendo que la violencia contra los pueblos amazónicos y la deforestación indiscriminada destruyen el equilibrio ecológico y social.

Asimismo, abordó y escuchó el grito de los pueblos originarios, denunciando que aún persisten heridas graves como los asesinatos de líderes indígenas que protegen sus territorios, el abandono institucional en salud y educación, y los estragos del narcotráfico y la minería informal.

Del mismo modo, hizo un llamado a cultivar tres pilares: la fe, celebrando la salvación; la humanidad, protegiendo a los jóvenes, ancianos y vulnerables frente a la corrupción; y la alegría, fundamentada en la gracia de Dios y no en falsas riquezas.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, Deyvi Astudillo, filósofo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, se refirió sobre la importancia de que el papa León XIV realice la primera eucaristía en la cuenca amazónica, en Pucallpa. "Es muy significativo",... pic.twitter.com/PyTFkTMswM — Exitosa Noticias (@exitosape) November 16, 2026

Fiesta continua y retorno a la capital

Tras la solemne bendición final, la alegría de los pucallpinos no cesó en los exteriores de La Videnita. Cientos de fieles continuaron cantando, rezando y celebrando en las calles de la ciudad, despidiendo con fervor al Papa en su trayecto hacia el aeropuerto internacional Capitán FAP David Abensur Rengifo.

Desde allí, el Santo Padre emprendió su vuelo de retorno a Lima para descansar y preparar su intensa agenda final prevista para este lunes en la capital antes de cerrar su histórica gira por el Perú.