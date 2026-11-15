Papa León XIV visitó catedral de Pucallpa, oró y bendijo plantones de shihuahuaco entregados por niños

15/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV visitó la Catedral de la Inmaculada Concepción de Pucallpa este domingo 15 de noviembre, durante su recorrido por la región Ucayali. El pontífice ingresó al templo para orar y, al salir, recibió plantones de shihuahuaco que bendijo junto a niños y sus madres.

León XIV tuvo un momento de oración en la catedral

La parada se realizó en el distrito de Callería, donde se encuentra uno de los principales templos católicos de la Amazonía peruana. El Santo Padre llegó acompañado por el obispo de Pucallpa, monseñor Augusto Martín Quijano Rodríguez, e ingresó al recinto religioso para permanecer unos minutos en privado.

La visita al templo estuvo destinada a un momento de oración, reflexión y espiritualidad. La actividad se desarrolló sin acceso público al interior de la catedral, mientras el pontífice permaneció en el recinto antes de continuar con las actividades programadas en la ciudad.

A su salida, el papa se encontró con un grupo de niños y sus madres, quienes se acercaron para entregarle un obsequio relacionado con la naturaleza de la región. Se trataba de pequeños plantones de shihuahuaco, una especie característica de los bosques amazónicos.

Los menores participaron en este encuentro con el pontífice y le presentaron los árboles que habían preparado para la ocasión. Tras ello, el papa León XIV bendijo los plantones, en presencia de las familias que acudieron a recibirlo a las afueras de la catedral.

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El Papa León XIV visitó brevemente la Catedral de la Inmaculada Concepción de Pucallpa. Bendijo y regó un árbol de shihuahuaco como símbolo de su llamado a preservar la Amazonía



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Shihuahuaco: el árbol amazónico que recibió la bendición papal

El shihuahuaco es una especie propia de la Amazonía peruana que puede alcanzar más de 50 metros de altura. Este árbol forma parte de los bosques de la región y cumple una función importante para el ecosistema, debido a su capacidad para almacenar carbono.

Además, sus características permiten que diversas especies de aves y mamíferos encuentren alimento y refugio entre sus ramas y troncos. Por ello, el shihuahuaco es considerado una especie importante para la conservación de la biodiversidad amazónica.

Planta de shihuahuaco

La parada en la catedral ocurrió después del encuentro que el papa León XIV sostuvo con representantes de 21 comunidades nativas en el Malecón Puerto Callao, ubicado en Yarinacocha. Durante esa actividad, el pontífice dirigió un mensaje sobre la defensa de la Amazonía y de las poblaciones que habitan este territorio.

La visita del papa León XIV a Pucallpa incluyó así un encuentro con comunidades indígenas, un momento de oración en la catedral y la bendición de plantones de shihuahuaco entregados por niños. Estas actividades formaron parte de su recorrido por la Amazonía peruana.