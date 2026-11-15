Fieles ya forman filas en Base Aérea Las Palmas para misa que oficiará el papa León XIV este lunes

15/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV oficiará una misa multitudinaria este lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas de Surco que será su última actividad pública en el Perú. Para este evento, miles de fieles ya comenzaron a formar filas con el objetivo de tener el mejor lugar para escuchar al sumo pontífice.

Fieles buscan la mejor ubicación

Para la celebración de la eucaristía, en la que se estima que participarán más de un millón de personas, hay algunos católicos que desde el sábado están formados, tal cómo pudo conocer la Agencia Andina. Uno de ellos es el ciudadano Rubén Pérez Pacheco, que llegó desde Lurín y aguarda desde las 7:00 de la noche de ayer.

Señaló que su turno para ingresar es a las 10:00 p.m. y su padre, con quien llegó, al tener 90 años, le toca hacerlo por la puerta N°2 para adultos mayores. Otro fiel que responde al nombre de Alexander Reyes, indicó que se quedó tras verificar que ya habían personas esperando y desea estar en la parte de adelante.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | Cientos de fieles hacen cola desde ayer, sábado, en exteriores de la Base Aérea Las Palmas, donde el papa León XIV realizará su santa misa en lo que será el último día de su viaje apostólico en el Perú. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 15, 2026

Otros ciudadanos han acudido con pedidos especiales para el papa León XIV, como la señora Sara que llegó desde Villa el Salvador para pedirle salud, paz y que las cosas mejoren en el país. También está la señora Flor que vestía un polo estampado, un rosario y llavero que espera que reciban la bendición papal.

También hay fieles que llevan artículos religiosos como la señora Elba, que llegó con una cruz de Motupe para que reciba la bendición del vicario de Cristo. Otra creyente que resalta es doña Emilia Fasa, quien a sus 99 años espera ver al santo padre.

Misa en Base Aérea Las Palmas

Para esta celebración eucarística se ha dispuesto el cierre de varias vías colindantes al aeródromo de la FAP desde las 8:00 de la noche de hoy domingo en un plazo de 24 horas. Esto afectará a avenidas en los distritos de Santiago de Surco, Barranco y Chorrillos.

La Policía Nacional desplegará 5 mil efectivos para garantizar la seguridad, 2 mil de ellos estarán en actividad desde el inicio del cierre. Durante la jornada central se desplegarán los otros 3 mil y habrá respaldo de Policía de Tránsito.

La visita apostólica del papa León XIV concluirá este lunes 16 de noviembre con la misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas. Para conseguir el mejor lugar, cientos de fieles vienen haciendo colas incluso desde ayer sábado.