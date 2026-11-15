Sporting Cristal se impone en el alargue a Alianza Atlético y conquista la Copa Caliente de la Liga

15/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Sporting Cristal celebra un nuevo título oficial. El cuadro celeste se impuso por 2 a 0 a Alianza Atlético de Sullana en la final de la Copa Caliente de la Liga disputada en el estadio Mansiche, que le permite ser el primer campeón de este certamen que se resolvió en el alargue.

Partido resuelto en el tiempo extra

En un escenario pintado de celeste en tres de sus cuatro tribunas, el cuadro dirigido por Federico Urciuoli no se amilanó y en la primera parte estuvo cerca de abrir la cuenta, con un penal que desaprovechó Ariel Muñoz al minuto 40 y luego un tanto anulado a Guillermo Larios por una falta previa.

Para el complemento el cuadro celeste empezó a equiparar las acciones, apoyado por el desgaste físico del equipo de Sullana, que perdió intensidad con el correr de los minutos. Sin embargo, en las ocasiones que tuvo sobre el final no supo aprovechar y el partido tuvo que extenderse en el tiempo extra.

¡𝗖𝗔𝗠𝗣𝗘𝗢𝗡𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗣𝗔 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗟𝗜𝗚𝗔! 🏆🩵 Celebramos una nueva alegría junto a toda nuestra Familia Celeste. Un título que refleja el esfuerzo, el compromiso y las ganas de seguir luchando en todas las competiciones. Disfrutamos este momento, pero sabemos que la exigencia continúa. Tenemos un nuevo desafío por delante y vamos a afrontarlo con la misma ambición. ¡La pelota sigue rodando! #FuerzaCristal, ¡hasta el final! — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) November 16, 2026

Obligados a jugar 30 minutos más, Roberto Mosquera confió en la jerarquía de Yoshimar Yotún ante una eventual tanda de penales. No obstante, al 94' de un tiro de esquina el balón le quedo a Rafael Lutiger que a empujones terminó marcando el 1-0 para los celestes.

Alianza Atlético estaba consumido en los físico y no pudo dar pelea en el alargue, dejándole el protagonismo a Sporting Cristal, que generó, pero le costaba cerrar el partido. No fue hasta el 113' que tras un yerro de Michael Hoyos, el esférico le quedó a Santiago González que definió la final.

Cabe precisar que esto le permite a los rimenses sumar dos puntos para el acumulado 2027 y la final de la Recopa con el campeón de la Liga1 de este año.

Cristal buscará un doblete

Los 'cerveceros' tienen chance de conseguir un doblete esta temporada al tener la posibilidad de pelear por el Torneo Clausura y por ende, el título nacional de la Liga1. Sin embargo, no dependerá de ellos mismos y en la última fecha necesitan un resultado favorable.

Deberá ganar a Cienciano en el estadio Alberto Gallardo y esperar por un empate o un triunfo de Universitario sobre Sport Huancayo sin una diferencia que supere la que tiene. Con ello, se coronaría y disputaría la semifinal del playoff ante el cuadro crema.

Sporting Cristal derrotó por 2 a 0 en la final de la Copa Caliente de la Liga, lo que le permite ser el primero en conseguirlo. Este título lo consigue en la previa de la definición del Torneo Clausura.