Papa León XIV: conoce el recorrido que seguirá este lunes antes de dejar el Perú

15/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este lunes 16 de noviembre el papa León XIV tendrá su último día en el Perú tras su visita apostólica que inició el pasado miércoles. Si deseas despedir al sumo pontífice, conoce en la siguiente nota le horario y la ruta que seguirá hasta el Grupo Aéreo N°8 del Callao.

Papa León se despide del Perú

Tras oficiar una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas en el distrito de Santiago de Surco, el vicario de Cristo se dirigirá al primer puerto para la ceremonia oficial de despedida. Este acto lo tendrán a su cargo el premier Luis Galarreta y el canciller Carlos Espá ante la ausencia de la presidenta Keiko Fujimori.

De acuerdo con la Policía Nacional, el papa León XIV saldrá del aeródromo de la FAP por la avenida Jorge Chávez, llegará al óvalo Balta, doblará en la av. República de Panamá, tomará la bajada Armendáriz hasta el circuito de playas de la Costa Verde.

Recorrido del papa León XIV desde Las Palmas hasta el Callao.

Luego, la comitiva papal cruzará esa vía por los distritos de Miraflores, San Isidro, Magdalena del Mar y San Miguel, donde subirá por la av. Rafael Escardó y luego entrara a la av. Elmer Faucett rumbo al Grupo Aéreo N°8, desde donde partirá hacia el Vaticano.

De haber algún contratiempo se ha establecido una ruta alterna que ya no ingresaría por Escardó y pasaría por la av. Javier Prado, Faustino Sánchez Carrión y cruzar el puente de la av. Brasil tomando la av. La Marina. Desde allí, el recorrido sería el mismo por la av. Faucett.

Ceremonia y salida del país

Una vez en la Base Aérea del Callao, el santo padre será despedido a la 1:15 p.m. y media hora después abordará el vuelo que lo llevará hacia Roma, Italia, para retomar sus actividades cotidianas en el Vaticano. Este será el último viaje apostólico del presente año.

Cabe recordar que esta gira del sumo pontífice inició el pasado 6 de noviembre en Montevideo, Uruguay, permaneciendo dos días en ese país para después dirigirse a la Argentina, permaneciendo del 8 al 11. Luego, regresó al Perú, recorriendo el Callao, Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa.

La visita apostólica del papa León XIV en Perú está pronta a culminar luego de cinco días de actividades en la capital y algunas regiones. Con la misa en Las Palmas culminarán oficialmente y luego se dirigirá al Grupo Aéreo N°8 del Callao, desde donde partirá hacia Roma.