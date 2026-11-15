ATU habilita paraderos para trasladar a fieles a la misa del papa León XIV: conoce en qué distritos estarán ubicados

15/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente a la santa misa que ofrecerá el papa León XIV este lunes 16 de noviembre en la Base Aérea de Las Palmas, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció la instalación de paraderos iniciales en ocho distritos para garantizar el traslado "seguro, ordenado y confiable" de los fieles que asistirán al campo perteneciente a la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

¿Dónde estarán ubicados los paraderos?

Para atender la alta demanda de transporte, la ATU indicó que contará con la participación de 57 empresas de transporte público formal. Sobre el costo de los pasajes, la entidad indicó que se mantendrán acorde al tarifario publicado por cada línea. Desde de la ATU anunciaron que los ocho paraderos iniciales estarán habilitados desde las 10 p. m. de hoy, domingo 15 de noviembre.

En ese sentido, cada punto contará con señalética para que los usuarios puedan identificarlos fácilmente y ubicar los espacios destinados al embarque de pasajeros, los cuales se detallan a continuación:

Ventanilla: Paradero telefónico - la avenida Néstor Gambetta (Los Pelícanos) Ancón: Óvalo Chacas - en el cruce de la avenida Chacas con la variante Pasamayo Carabayllo: Av. Túpac Amaru con calle P (referencia Mercado Torre Blanca) San Juan de Lurigancho: AV. Wiesse con jr. Mar de Timor (Paradero Capilla) Ate: Carretera Central con avenida La Estrella - paradero Real Plaza Santa Clara Villa El Salvador: avenida Lima con calle 3 (Mega Plaza Villa El Salvador) Santiago de Surco: vía expresa Sur con avenida República de Panamá Lurín: Antigua Panamericana sur c/ Av. Eucaliptos (Alt. Km.40)

MML cerrará desde esta noche las vías aledañas a la Base Aérea de Las Palmas

La Municipalidad Metropolitana de Lima anunció el cierre de las siguientes vías aledañas a la Base Aérea de Las Palmas que comprende a los distritos de Barranco, Santiago de Surco y Chorrillos, desde las 8:00 p. m. del domingo 15 hasta las 8:00 p. m. del lunes 16 de noviembre.

Vía Expresa Sur : en el tramo entre las avenidas República de Panamá y Los Próceres

: en el tramo entre las avenidas República de Panamá y Los Próceres Avenida Los Próceres : desde la Vía Expresa Sur hasta la avenida Guardia Civil Norte, esta última, desde la avenida Los Próceres hasta la avenida Guardia Civil Sur

: desde la Vía Expresa Sur hasta la avenida Guardia Civil Norte, esta última, desde la avenida Los Próceres hasta la avenida Guardia Civil Sur Avenida Guardia Civil Sur : desde la avenida Guardia Civil Norte hasta la avenida Guardia Civil

: desde la avenida Guardia Civil Norte hasta la avenida Guardia Civil Avenida Guardia Civil : desde la avenida Guardia Civil Sur hasta el óvalo La Curva de Villa

: desde la avenida Guardia Civil Sur hasta el óvalo La Curva de Villa Avenida Paseo de la República : desde dicho óvalo hasta la avenida Escuela Militar, y en esta última, desde la avenida Paseo de la República hasta la avenida Francisco Bolognesi

: desde dicho óvalo hasta la avenida Escuela Militar, y en esta última, desde la avenida Paseo de la República hasta la avenida Francisco Bolognesi Avenida Francisco Bolognesi: desde la avenida Escuela Militar hasta la avenida República de Panamá, y por esta última, desde la avenida Francisco Bolognesi hasta la Vía Expresa Sur

Plan de cierre vehicular.

Cabe precisar que, el secretario general de la visita del santo padre al Perú, padre Juan Bytton, anunció que las personas que no lograron registrarse en la plataforma Ticketmaster también podrán solicitar su ingreso al recinto presentando su DNI.

De esta manera, la visita apostólica del papa León XIV comienza a llegar a su fin, ante la nostalgia de todos los peruanos por su inminente regreso a Roma.