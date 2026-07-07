¡Terrible! Famosa influencer pierde la vida en balacera tras salir de una fiesta con sus amigos

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La influencer y artista urbana Brianna Johnson falleció a los 21 años luego de ser víctima de un tiroteo ocurrido en Miramar, Florida. La joven, conocida en redes sociales como ItGirlBri y en la música como DreamDoll Brii, perdió la vida tras un ataque que viene siendo investigado por las autoridades estadounidenses.

El hecho ocurrió el pasado 5 de julio de 2026 durante la madrugada, aproximadamente a las 5:30 a. m., cuando Brianna y dos acompañantes salían de una fiesta realizada en una vivienda de alquiler. Los tres se trasladaban en un Lamborghini verde cuando fueron interceptados por otro vehículo.

¿Cómo fue al ataque hacia DreamDoll?

Según la información recopilada por los investigadores, un BMW blanco se colocó cerca del automóvil en el que viajaban las víctimas y desde allí se realizaron varios disparos. El ataque provocó que el conductor perdiera el control del Lamborghini, que terminó impactando contra el jardín delantero de una vivienda cercana.

Tras el violento episodio, Brianna Johnson fue encontrada sin vida en el lugar de los hechos. Sus dos acompañantes sobrevivieron al ataque, aunque resultaron gravemente heridos y fueron trasladados de emergencia a un hospital. Uno de ellos permanece estable, mientras que el otro continúa en estado crítico.

Las autoridades continúan trabajando para esclarecer las circunstancias del crimen. Una cámara de seguridad Ring captó el momento del tiroteo y se convirtió en una de las principales evidencias del caso. Además, los investigadores analizan información obtenida en internet y un posible altercado ocurrido horas antes en una gasolinera.

La gran trayectoria de DreamDoll Brii

Antes de su trágica muerte, Brianna había construido una importante comunidad en redes sociales gracias a su carisma y contenido relacionado con la moda, belleza y su vida cotidiana. Bajo el nombre de ItGirlBri, logró reunir miles de seguidores que seguían sus publicaciones y su crecimiento en el mundo digital.

En TikTok, la joven acumulaba más de 335 mil seguidores y millones de reacciones por sus videos, mientras que en Instagram compartía fotografías, sesiones de estilo y momentos personales. Su contenido incluía tendencias, coreografías, videos de sincronización de labios y colaboraciones con diferentes marcas.

Además de su faceta como creadora digital, Brianna buscaba abrirse camino en la música urbana de Miami. Bajo el nombre artístico DreamDoll Brii, lanzó adelantos de canciones, participó en proyectos audiovisuales y colaboró con artistas independientes que reconocían su talento y sus ganas de crecer.

Tras conocerse su fallecimiento, familiares, amigos y seguidores expresaron mensajes de despedida en redes sociales, recordando a una joven que intentaba cumplir sus sueños en el entretenimiento. Brianna Johnson dejó una huella entre quienes seguían su trabajo y acompañaban su camino como influencer y artista independiente.