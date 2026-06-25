Terremoto en Venezuela: Elabora tu Combo de la Supervivencia ante la posibilidad de similares emergencias en el Perú

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 ocurridos la noche del miércoles 24 de junio en Venezuela, desde el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomiendan a la población a que tengan a la mano el Combo de la Supervivencia ante la ocurrencia de similares emergencias, teniendo en cuenta que el Perú es altamente sísmico.

🚨Recomendaciones de preparación ante sismos:



📝Repasa o elabora tu Plan Familiar de Emergencia.

✅Revisa los artículos del Combo de la Supervivencia (mochila para emergencias🎒+ caja de reserva📦)

☝️Al inicio de un sismo, conserva la calma y ubícate en zonas seguras.#Sismos pic.twitter.com/8azy1gH73r — INDECI (@indeciperu) June 25, 2026

¿Qué es el Combo de la Supervivencia?

De acuerdo con el INDECI, el Combo de la Supervivencia está conformado por la mochila para emergencias y la caja de reserva, las cuales deben contener provisiones básicas para que las familias afronten los primeros días de una emergencia.

En el caso de la mochila de emergencia, debe contener artículos indispensables para que las personas puedan sobrevivir las primeras 24 horas después de presentarse el desastre. En ese sentido, lo recomendable es elaborar una mochila por cada dos personas .

Mientras que, la caja de reserva lleva consigo artículos necesarios para que una familia pueda vivir del segundo al cuarto día del hecho suscitado y su implementación debe estar diseñada para todos los miembros del hogar.

Teniendo en cuenta lo señalado por la entidad adscrita al Ministerio de Defensa, la mochila de emergencias debe contener los siguientes insumos:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otros elementos más que puedan ser requeridos.

⚠️Conoce cómo implementar tu mochila para emergencias:



🎒Recuerda que cada mochila es para cada dos adultos.

👆El peso máximo recomendado es de 8 kilos.

🧡La mochila se adecúa a las necesidades de cada familia. pic.twitter.com/qymDdKsWcf — INDECI (@indeciperu) June 25, 2026

Asimismo, la caja de reserva está compuesta por un botiquín de primeros auxilios, comida enlatada, botellas de agua, chocolate en barra, una manta polar, ropa, papel higiénico, linterna, radio, silbato, platos, alimentos para mascotas y dinero en monedas.

¿Qué hacer ante un sismo?

Es importante mencionar que, nuestro país se ubica sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona que concentra el 85 % de actividad sísmica y volcánica en el mundo. Esto ocasiona que los temblores sean recurrentes en el Perú. A continuación, siga estas recomendaciones en caso se produzca un sismo en tu región:

Mantenga la calma .

. Aléjese de ventanas y objetos que puedan caerse debido al movimiento telúrico.

que puedan caerse debido al movimiento telúrico. Si no puede llegar de manera rápida a la salida más cercana que hay donde te encuentras, busque un espacio seguro .

que hay donde te encuentras, busque un . No llame por teléfono. La línea suele saturarse, por lo que es mejor enviar un mensaje de texto para informar que estás a buen recaudo.

Otro aspecto a tener en cuenta es el reforzamiento de las viviendas y sus infraestructuras, para de esta manera, aminorar el nivel de riesgo ante un sismo de fuerte intensidad o terremoto como el registrado en Venezuela.

Finalmente, el INDECI hace un llamado a las familias para que también revisen su Plan Familiar de Emergencia, su mochila para emergencias y la caja de reserva, así como los roles asignados a cada miembro. La participación activa de la comunidad es clave para salvar vidas y reducir el impacto de los desastres.