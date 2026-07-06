Julio Velarde seguirá siendo presidente del Banco Central de Reserva tras reunión con Keiko Fujimori

06/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En una reunión clave para la transición de gobierno, la presidenta electa Keiko Fujimori confirmó la continuidad de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). El encuentro, realizado en la sede de la institución, buscaba despejar dudas sobre la política monetaria en el inicio de su mandato y enviar un mensaje de confianza a los mercados financieros.

El pedido de Fujimori

Fujimori destacó la trayectoria de Velarde y lo vinculó directamente con los logros en materia de inflación y estabilidad monetaria a lo largo de su gestión, experiencia que le ha valido la confianza para ser ratificado en el cargo.

"En el caso del Perú, y como es de público conocimiento, las cifras del manejo de la inflación y estabilidad monetaria son muy exitosas, y eso se debe a la labor de un gran hombre, que está sentado aquí a mi lado. Por eso he querido venir a pedirle que nos pueda acompañar cinco años más", expresó.

Añadió que la noticia "va a ser saludada por los peruanos y las entidades financieras", subrayando que las mismas valoran la labor de Velarde a la cabeza del Banco Central de Reserva del Perú.

La respuesta inmediata de Velarde

El presidente del BCRP no demoró en dar su respuesta, confirmando que su decisión inmediata seguirá siendo la de estar al mando de la entidad.

"Me siento honrado por el pedido que me han hecho. Sí acepto con el mayor gusto y pienso dedicarme lo máximo posible a cumplir con la tarea que me está encargando", afirmó.

Fujimori, sorprendida por la rapidez de la aceptación, señaló que "no esperaba una respuesta tan rápida" y calificó la decisión como "una gran noticia para el Perú".

Julio Velarde fue ratificado en el cargo a pedido de Keiko Fujimori.

Dos décadas de confianza

La ratificación de Velarde, quien ocupa el cargo desde 2006 y ha sido confirmado por cuatro gobiernos consecutivos, refuerza la idea de continuidad en la política monetaria peruana.

Su permanencia es vista como un factor clave para mantener la confianza de inversionistas y garantizar estabilidad en un contexto político polarizado. Para Fujimori, asegurar la presencia de Velarde en el BCRP es también una forma de mostrar pragmatismo y compromiso con la estabilidad macroeconómica en los primeros pasos de su gestión.

La decisión de Julio Velarde marca un inicio de transición con señales claras hacia la estabilidad. En medio de tensiones políticas, su ratificación en el BCRP envía un mensaje contundente: la política monetaria seguirá bajo la conducción de uno de los economistas más reconocidos del país, lo que reduce la incertidumbre y fortalece la credibilidad del Perú ante los mercados internacionales.