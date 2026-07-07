Magaly le pide a Alejandra Baigorria que no se compare con ella: "Tengo autoridad moral para aconsejarte"

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina decidió responder a Alejandra Baigorria luego de que la empresaria opinara sobre algunos comentarios de la conductora y dejara entrever que no comparte su forma de pensar. La periodista no dudó en marcar diferencias con la popular 'Gringa de Gamarra' y aclaró su postura frente a las decisiones dentro de un matrimonio.

El intercambio de opiniones surgió luego de que Alejandra Baigorria brindara declaraciones para el programa Amor y Fuego, donde habló sobre el perdón en las relaciones sentimentales. Sus comentarios fueron interpretados por los conductores como una posible referencia a la situación de Magaly Medina y su esposo, el notario Alfredo Zambrano.

Magaly explota contra Alejandra Baigorria

Tras las declaraciones de Alejandra, la conductora de televisión explicó que nunca ha atravesado una situación similar durante su matrimonio y aseguró que, de haber ocurrido algo que afectara la confianza en la pareja, su decisión habría sido diferente. De esta manera, dejó claro que no se identifica con las experiencias que han vivido otras personas.

"Si me pasa algo así, agarro mis chivas y me alejo. Yo no estoy para perdonar y no tendría la autoridad moral de cuestionarla a ella y a otras mujeres si hiciera lo mismo que ellas. Yo no lo he tenido que hacer en los 10 años de matrimonio. Los breaks no han venido con cachos, de lo contrario, ya no estaría casada", expresó.

Además, Magaly Medina cuestionó que Alejandra intentara compararla con ella y resaltó que cada persona enfrenta sus problemas sentimentales de acuerdo con sus propios valores y límites. La periodista sostuvo que sus opiniones no buscan imponer una decisión, sino brindar una perspectiva basada en lo que ella haría en una situación similar.

"No me compares ni me pongas en tu barco. Si tengo la autoridad moral para aconsejarte, es porque yo lo haría. Pero, como dice, es su vida. Lo que le decimos acá es para que no llores en un futuro porque un matrimonio no tiene que venir con llanto, con humillación pública", dijo de forma muy contundente.

Finalmente, la conductora de espectáculos señaló que sus comentarios hacia la empresaria tienen como objetivo evitar que en el futuro pueda atravesar momentos dolorosos dentro de su matrimonio. Asimismo, recordó que sus consejos parten de una posición personal y no de un intento por juzgar las decisiones que Alejandra Baigorria tome en su vida privada.