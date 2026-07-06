José María Balcázar rinde homenaje a los maestros del Perú en su día: "Reafirmamos nuestro compromiso con una educación de calidad"

06/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente José María Balcázar rindió un homenaje a todos los maestros del Perú, hoy en su día. A través de un mensaje difundido por la Presidencia de la República, el mandatario destacó la "vocación y entrega" de quienes se encargan a diario de transmitir sus conocimientos para la formación de los niños y jóvenes del país.

En ese sentido, el jefe de Estado valoró el esfuerzo de los maestros, porque pese a las adversidades, no se rinden en llegar a las comunidades más alejadas de los Andes, la Amazonía y la costa, poniendo por delante su compromiso con sus estudiantes.

Reafirma compromiso con la dignificación de la carrera docente

A tres semanas de dejar Palacio de Gobierno en manos de Keiko Fujimori Higuchi por su triunfo en la segunda vuelta presidencial, José María Balcázar reafirmó su compromiso con la educación, en especial en favor de los maestros, para que puedan desarrollar sus labores en mejores condiciones.

"Como Estado, reafirmamos nuestro compromiso con una educación de calidad para todos y con la dignificación de la carrera docente. Sabemos que valorar a nuestros maestros significa brindarles oportunidades de desarrollo profesional, mejores condiciones para ejercer su labor y el reconocimiento que justamente merecen", sostuvo.

🔴 En el Día del Maestro, el presidente de la República del Perú, José María Balcázar, expresa lo siguiente: pic.twitter.com/aWuWX59uXA — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) July 6, 2026

Vale recordar que, el Día del Maestro fue instaurado por el general José de San Martín, un 06 de julio de 1822, cuando fundó la Primera Escuela Normal de Varones. Sin embargo, el reconocimiento formal llegó en 1953, cuando el presidente Manuel A. Odría institucionalizó esa misma fecha para rendir homenaje a todos los docentes del Perú.

Nuevo ministro de Educación en el Día del Maestro

Este mediodía, el presidente José María Balcázar tomó juramento a Jorge Marticorena Mendoza como nuevo ministro de Educación, tras la renuncia de María Esther Cuadros Espinoza, el viernes 03 de julio.

Como se recuerda, la ahora exfuncionaria dio un paso al costado en medio de la crisis política que se suscitó por las decisiones adoptadas que giraban en torno a la conducción de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

El flamante titular del Ministerio de Educación es congresista de Alianza para el Progreso y su designación se produce en el marco del inicio de la transferencia de gestión entre el actual Ejecutivo y el equipo técnico de Keiko Fujimori.

A través del Oficio Múltiple N.º D000016-2026-PCM-DPCM de fecha 03 de julio, el primer ministro, Luis Arroyo Sánchez, adoptó dicho procedimiento, tras la proclamación de la también lideresa de Fuerza Popular.