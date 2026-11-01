Señor de los Milagros: conoce el recorrido de su última procesión, calles cerradas y recomendaciones ante el calor

01/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas trasladará las andas desde el Santuario de Las Nazarenas, ubicado en el Cercado de Lima. El último recorrido del Cristo Moreno, programado para este 1 de noviembre, comprenderá la avenida Tacna, el jirón Callao, el jirón Chancay y la avenida Emancipación.

Recorrido del Cristo Moreno inicia al mediodía

Posteriormente, la imagen retornará por la avenida Tacna hasta ingresar nuevamente al Monasterio de Las Nazarenas, donde permanecerá hasta el próximo año. Si bien la salida está programada para las 12:00 del mediodía , la hora exacta de retorno todavía no ha sido confirmada.

Restricciones vehiculares y transporte

La Municipalidad Metropolitana de Lima dispuso restricciones al tránsito vehicular desde las 12:00 m. hasta las 7:30 p. m. en la avenida Tacna, la avenida Emancipación y los jirones Callao, Chancay, Conde de Superunda y Huancavelica.

Los cierres serán progresivos y la circulación se restablecerá por tramos conforme avance la procesión. El Metropolitano cerrará temporalmente las estaciones Castilla, Tacna, Jirón de la Unión y Colmena ; el servicio regular A circulará por Alfonso Ugarte y atenderá solo en Quilca, mientras que el regular C llegará únicamente hasta la Estación Central.

Además, los servicios 301 y 305 del Corredor Azul tendrán paraderos temporales en Nicolás de Piérola, y el servicio 412 del Corredor Morado retornará en Francisco Pizarro con Prolongación Tacna. El transporte convencional utilizará desvíos por la avenida Argentina y los alrededores de la plaza Ramón Castilla.

Prevención del golpe de calor

En la cuarta procesión, realizada el 28 de octubre, 79 personas fueron atendidas por problemas de salud asociados a las altas temperaturas. Por ello, la Municipalidad de Lima, el Ministerio de Salud, Bomberos y otros equipos de emergencia mantendrán personal distribuido en el recorrido.

Las autoridades recomiendan hidratarse con frecuencia, usar gorra o sombrero, vestir ropa ligera, aplicar protector solar y buscar sombra durante las pausas. También piden estar atentos a síntomas como mareos, dolor de cabeza, debilidad, náuseas o sensación de desmayo y solicitar ayuda médica de inmediato si aparecen.

La última salida del Señor de los Milagros, de este domingo 1 de noviembre, cerrará el calendario procesional de 2026 en Lima, con una jornada marcada por la devoción de miles de fieles y medidas especiales de tránsito y salud.