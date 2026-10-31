Fenómeno El Niño: Minsa advierte que altas temperaturas pueden afectar los medicamentos

31/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante las altas temperaturas que se registran en el país por el fenómeno El Niño, el Ministerio de Salud (Minsa) advirtió que los medicamentos almacenados en los hogares podrían perder su calidad y eficacia debido a la exposición al calor. Esta situación representa un riesgo para los ciudadanos que desconocen las condiciones adecuadas para conservar sus productos farmacéuticos.

Minsa advierte riesgos en los medicamentos por altas temperaturas

Frente a este escenario y los riesgos asociados a las altas temperaturas, la viceministra de Salud Pública, María Sofía Cuba, encabezó una feria informativa organizada por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) en el Mercado Municipal Gran Mariscal Ramón Castilla.

Durante la jornada, los especialistas brindaron orientación a los ciudadanos sobre las condiciones que deben cumplir para conservar sus medicamentos y evitar que las altas temperaturas alteren sus propiedades. Asimismo, se compartieron recomendaciones para prevenir la automedicación y reconocer los peligros del comercio ilegal de productos farmacéuticos.

¿Qué dijo el Minsa sobre la conservación de medicamentos?

La viceministra María Sofía Cuba advirtió que el impacto del calor no se limita a los problemas de salud relacionados con enfermedades como el dengue, sino que también puede comprometer la efectividad de los tratamientos médicos si los productos no se almacenan adecuadamente. Por lo que se brindó una serie de recomendaciones a la población.

"La ola de calor no solo va a afectar los problemas que tengamos por el dengue, sino también mantener adecuadamente almacenados sus medicamentos puede ser importante para que sean efectivos", señaló la funcionaria.

En ese sentido, recordó que conservar los medicamentos bajo las condiciones recomendadas es fundamental para garantizar que mantengan sus propiedades y cumplan con la función para la que fueron elaborados.

¿Cómo proteger los medicamentos de las altas temperaturas?

Ante este panorama, el Ministerio de Salud brindó algunas recomendaciones para evitar que los productos farmacéuticos pierdan su eficacia durante la temporada de calor.

Entre las principales indicaciones se encuentra almacenar los medicamentos en espacios frescos y ventilados, evitando su exposición directa a fuentes de calor. También exhortó a la ciudadanía a no adquirir productos de procedencia ilegal y evitar la automedicación.

Finalmente, el Minsa recordó la importancia de revisar las indicaciones de conservación de cada medicamento y consultar con profesionales de salud ante cualquier duda sobre su utilización, dado el contexto climatológico que se vive en el territorio nacional por el fenómeno El Niño.