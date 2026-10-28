Corte de LUZ en Lima y el Callao el 29 de octubre: ¿en qué distritos no habrá electricidad por horas?

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pluz Perú anuncia que habrá corte de luz programado para el jueves 29 de octubre. Conoce qué distritos de Lima y el Callao se verán afectados y en qué horarios será la interrupción temporal del servicio eléctrico.

¿Por qué será el corte de luz en Lima y el Callao?

De acuerdo al comunicado de la empresa Pluz Perú, el corte de luz el jueves 29 de octubre responde a trabajos de mantenimiento preventivo que se ejecutarán ese día con el objetivo de seguir optimizando el suministro y evitar averías a futuro.

En ese marco, insta a sus usuarios a tomar medidas previsionales durante el tiempo que dure la interrupción temporal del servicio eléctrico. Asimismo, recuerda que el corte no será en un distrito en su totalidad, sino en determinadas áreas y horarios, por lo que se aconseja revisar con anticipación la programación para identificar cuáles son los sectores que no contarán con electricidad el jueves.

Programación de corte de luz: distritos afectados y horarios

Si buscas identificar a tiempo si tienes un corte programado esta semana, puedes acceder a través del siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué zonas de Lima y el Callao no tendrán electricidad el jueves 29 de octubre:

Áreas afectadas en Jesús María

Desde las 11:00 a. m. hasta las 3:00 p. m. en jr. Huamachuco cdra. 19, jr. Huiracocha cdra. 19, jr. Luis Saenz Peña cdra. 5, jr. Estados Unidos cdra. 5, jr. Octavio Bernal cdra. 2.

hasta las 3:00 p. m. en cdra. 19, jr. Huiracocha cdra. 19, jr. Luis Saenz Peña cdra. 5, jr. Estados Unidos cdra. 5, jr. Octavio Bernal cdra. 2. Desde las 2:00 p. m. hasta las 5:30 p. m. en calle Estados Unidos cdra. 5, av. Horacio Urteaga cdra. 20, av. San Felipe cdra. 4, jr. Luis N. Saenz cdra. 4.

Corte de luz en Chancay

Sin electricidad en áreas de Chancay.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 9:30 a. m. hasta las 4:30 p. m. en agrup. Canto Lindo mzs. A, A10, B1, B2, urb. Canto Grande mzs. A, A1, B, B1, B2, calle Las Melleas cdra. 6, calle Los Molles cdra. 1, asoc. Casa Huerta VI mz. B1.

Desde las 11:00 a. m. hasta la 1:00 p. m. en asoc. Pos. Mypes del sector Villa del Sol anexo 22-Jicamarca mz. D. Asimismo, Pluz Perú anuncia qué otras zonas del distritos de SJL se verán afectados por el corte de luz este jueves. Entre ellos:

Zonas donde será el corte de luz.

En San Martín de Porres / Los Olivos

Desde la 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m. en A. H. Daniel Alcides Carrión mzs. O3, P3, urb. Carrizal El Carmen mzs. H, I, J, urb. Primavera mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, K.

En Ventanilla

Cronograma de corte de luz.

En Lima Cercado

Desde las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en A. H. Jardines Rosa de Sta. María mzs. I, J, N, O, P, Q, R, S, T, U, U5, W, Proyecto Martinete mzs. A, C, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q.

Sectores afectados en Carabayllo

Desde las 9:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. en mz. Lt. Asoc. San Francisco de Asís SN km 22.5 av. Túpac Amaru.

En ese marco, Pluz Perú anunció que el corte de luz programado para el jueves 29 de octubre afectará a al menos siete distritos de Lima y el Callao, entre ellos SJL, Carabayllo, Lima Cercado, Ventanilla, San Martín de Porres, Chancay y Jesús María.