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Surquillo: ataque armado contra combi de transporte público deja un chofer fallecido y a su copiloto herido

Sujetos en moto lineal interceptaron una combi en el cruce de la calle Dante con la avenida Angamos. El conductor, de 38 años, falleció y una mujer de 33 años quedó en UCI.

Ataque armado.
Ataque armado. Captura Exitosa

01/11/2026 / Exitosa Noticias / Crimen / Actualizado al 01/11/2026

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Un ataque armado registrado durante la madrugada en el distrito de Surquillo provocó la muerte de un conductor de transporte público. Individuos a bordo de una moto lineal interceptaron la unidad en la intersección de la calle Dante con la avenida Angamos y dispararon de forma directa contra el vehículo que trasladaba pasajeros.

La víctima mortal fue identificada como Samuel Salomón Subiaga Pariona, de 38 años. Tras recibir los impactos de bala, el transportista fue llevado de emergencia hacia el Hospital Casimiro Ulloa. No obstante, el personal de salud confirmó que el ciudadano ingresó a dicho establecimiento médico sin signos vitales producto de las lesiones.

Hallan cuatro casquillos de bala 

Los atacantes efectuaron los disparos directamente hacia la cabina de la unidad mientras esta se desplazaba con usuarios en su interior. Inmediatamente después de ejecutar el atentado, los sujetos escaparon de la zona a bordo del vehículo menor.

Cabe mencionar que los peritos de criminalística se desplazaron hasta la escena en la calle Dante, donde encontraron cuatro casquillos de bala. La unidad de transporte público permaneció inmovilizada en el punto para cumplir con las diligencias de ley correspondientes.

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Ante ello, las autoridades analizarán las evidencias balísticas recolectadas para identificar a los autores materiales del hecho. El personal especializado mantiene las labores de recojo de indicios en el sector para determinar el móvil del crimen ocurrido esta madrugada.

Copiloto permanece en cuidados intensivos

Durante la balacera, una mujer de 33 años que ocupaba el asiento del copiloto también resultó herida por el alcance de los proyectiles. La afectada fue ingresada a la unidad de cuidados intensivos, donde recibe asistencia médica especializada.

En esa línea, el equipo médico del hospital realizan los procedimientos necesarios para estabilizar a la paciente, cuyo diagnóstico se mantiene bajo reserva debido a las lesiones sufridas. La prioridad en el centro de salud se centra en la atención integral de la sobreviviente.

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Por su parte, agentes de la comisaría de Surquillo y de la Dipincri asumieron las investigaciones formales para ubicar y capturar a los implicados en el ataque contra la combi. Los efectivos continúan aplicando los protocolos de seguridad establecidos tras el fallecimiento del conductor.

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