Presidenta Keiko Fujimori retoma agenda de trabajo en Palacio de Gobierno tras visita a El Salvador

01/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras regresar de su viaje a El Salvador, donde sostuvo reuniones con el mandatario Nayib Bukele y otras autoridades; la presidenta de la República, Keiko Fujimori, retomó este sábado 31 de octubre su agenda de trabajo en Palacio de Gobierno.

Su primera actividad consistió en una serie de encuentros con representantes diplomáticos peruanos acreditados en el extranjero y ante organismos multilaterales.

Reuniones con representantes diplomáticos

Fujimori se reunió primero con el embajador del Perú en Colombia, Ricardo Ghibellini. Posteriormente, recibió al representante permanente del Perú ante la OEA (Organización de los Estados Americanos), Aurelio Pastor.

El tercer encuentro fue con José Recoba, representante permanente del Perú ante los organismos internacionales con sede en Ginebra, Suiza.

Ricardo Ghibellini, embajador de Perú en Colombia (derecha) y José Recoba, representante de Perú ante organismos internacionales (izquierda)

Temas abordados en los encuentros

En las reuniones se trataron asuntos vinculados con la política exterior peruana y las prioridades de trabajo de las respectivas representaciones diplomáticas.

También se abordó el fortalecimiento de los vínculos de cooperación internacional, un eje que involucra tanto la relación bilateral con Colombia como la participación del país en la OEA y en los organismos internacionales con sede en Ginebra.

Reunión sobre dengue y leptospirosis

Posteriormente, la presidenta se reunió con el ministro de Salud, Luis Dyer, para revisar las acciones del Ejecutivo frente a los casos de dengue y leptospirosis registrados en el país.

El titular del sector informó que se ampliaron los puntos de vacunación contra el dengue y se incorporaron nuevos distritos priorizados en ocho regiones: La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura, Tumbes, Ucayali, San Martín y Áncash, además de San Juan de Lurigancho y Carabayllo, en Lima.

Luis Dyer, ministro de Salud

También indicó que en los últimos dos meses se aplicaron más de 70,000 dosis y que se gestionó la compra de más de un millón de dosis para proteger a más de 500,000 personas de entre 10 y 20 años.

La agenda de la mandataria refleja la combinación de coordinación diplomática y seguimiento de las acciones sanitarias en distintas regiones del país.