Callao: cierran Plaza Grau tras fuertes oleajes anómalos que inundaron y dañaron espacios públicos

31/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Plaza Grau del Callao fue cerrada temporalmente luego de resultar inundada y presentar daños en sus espacios públicos debido a los fuertes oleajes anómalos registrados en el litoral peruano. La medida fue adoptada por las autoridades municipales con el objetivo de prevenir accidentes y proteger a los ciudadanos que transitan por esta zona.

Cierran Plaza Gray del Callao

Larry Lynch, subgerente de Riesgo y Desastres del Callao, informó que se encuentran monitoreando constantemente el comportamiento del mar en distintos puntos de la costa chalaca, especialmente en Chucuito y la Costa Verde.

En declaraciones, el funcionario explicó que, por disposición del alcalde César Pérez, se instalaron vallas de seguridad en los alrededores de la Plaza Grau para evitar que el agua avance hacia otras zonas.

"Este es el problema que se ha originado en la Plaza Grau. Por indicación del alcalde, el doctor César Pérez, estamos monitoreando toda la costa y lo que se refiere a Chucuito, incluso la Costa Verde", señaló.

Asimismo, advirtió que, si las condiciones del mar representan un peligro para las vías de tránsito, se evaluará cerrar completamente el tramo de la Costa Verde correspondiente a Chucuito, en dirección de norte a sur, desde el Callao hacia Lima.

¿Qué medidas se adoptaron ante los oleajes anómalos?

En ese sentido, el representante precisó que las vallas colocadas buscan contener el avance del agua e impedir que llegue más allá de la Plaza Grau o alcance la avenida Miguel Grau, ya que puede representar un peligro para los ciudadnos.

"Lo importante es contener el tema del agua y que regrese y se deslice al mar. Este oleaje que tenemos por el fenómeno El Niño, indicado también por la Dirección de Hidrografía Nacional", manifestó.

El representante municipal remarcó que las acciones implementadas tienen carácter preventivo y buscan evitar que los visitantes y transeúntes resulten afectados por el incremento del oleaje a causa del fenómeno El Niño.

Autoridades mantienen vigilancia en la costa del Callao

La Municipalidad del Callao continuará supervisando las condiciones del litoral para determinar si es necesario ampliar las restricciones de acceso o implementar nuevas medidas de seguridad.

Finalmente, el representante del Callao, destacó que, se recomienda a la población evitar acercarse a las zonas inundadas, respetar las vallas de seguridad y seguir las indicaciones del personal municipal mientras persistan estas condiciones causadas por fuertes oleajes anómalos que inundaron y dañaron espacios públicos, como la Plaza Grau.